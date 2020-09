COVID-19: 279 nouveaux cas au Québec

Le plus récent bilan quotidien du gouvernement du Québec concernant la pandémie de la COVID-19 rapporte 279 nouveaux cas et 1 décès. Le nombre de personnes nouvellement infectées par le coronavirus continue de s’accroître de jour en jour depuis le 8 septembre dernier.

Dans la province, le nombre d’hospitalisations a diminué au cours des 24 dernières heures en passant de 125 à 124, soit 1 de moins que la veille.

Malgré le nouveau décès rapporté dans le bilan, le chiffre total de décès causés par la COVID-19 reste le même. Ceci s’explique par le fait qu’une enquête a poussé au retrait d’un décès rapporté qui finalement n’était pas attribuable au virus. Le Québec compte donc toujours 5 780 décès à l’heure actuelle.

Le bilan recense aussi 3 nouveaux individus aux soins intensifs, faisant passer le nombre d’hospitalisations aux soins intensifs de 16 à 19.

21 132 prélèvements réalisés ont été calculés le 11 septembre, élevant le total à 1 890 708.

Mesures préventives

Une étude récente menée par des experts de l’Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill recommande le dépistage systématique des personnes à risque, même si ces dernières sont asymptomatiques. Cette mesure pourrait empêcher un deuxième confinement selon les experts ayant mené cette étude.

Avec notamment le retour des étudiants sur les bancs d’école, beaucoup craignent l’arrivée d’une nouvelle vague. Pour l’instant, il n’est pas possible de suivre la situation des établissements scolaires de près. Le 10 septembre, le gouvernement du Québec a décidé de retirer la liste des écoles présentant au moins un cas de COVID-19. Cette liste se trouvait sur le site du ministère de la Santé et des Services sociaux. Les responsables veulent l’ajuster pour qu’elle soit plus exacte.

En date du 13 septembre, la pandémie de COVID-19 a touché un total de 28 637 952 personnes dans le monde en plus d’être la cause de 914 417 décès selon les chiffres les plus récents rapportés par l’Organisation mondiale de la santé (OMS).