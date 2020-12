Les premières doses du vaccin Pfizer livrées la semaine prochaine

Le Canada pourrait recevoir ses premières doses du vaccin de Pfizer/BioNTech la semaine prochaine, a annoncé le premier ministre Justin Trudeau. Si Santé Canada donne son approbation dans les prochains jours, des Canadiens pourraient être vaccins dés la semaine prochaine a affirmé le premier ministre.

Il y a quelque semaines , le premier ministre avait affirmé sans donner de date précise, que les premières doses des vaccins commandés par le gouvernement étaient prévues pour les premiers mois de 2021

«Lors de la dernière rencontre avec les premiers ministres, le ministre Leblanc leur a parlé de la nécessité de travailler ensemble avec provinces et territoires ainsi qu’avec les communautés autochtones pour assurer le déploiement du vaccin»

Le Canada a sécurisé un accord avec Pfizer pour obtenir des doses plus tôt. 249 000 doses du vaccin de Pfizer/BioNTech seront livrées durant le mois de décembre. Si Santé Canada donne son approbation dans les prochains jours, des Canadiens pourraient être vaccinés dés la semaine prochaine a affirmé le premier ministre. Des millions de doses continueront d’être livrés en 2021. Cette annonce devance donc le calendrier initial de vaccination mis en place par le gouvernement, un «développement positif pour pouvoir protéger les Canadiens le plus tôt possible» selon Justin Trudeau

14 sites de vaccinations finalisés cette semaine

«Nous faisons face au plus grand défi d’immunisation de l’histoire de notre pays. Notre gouvernement, par le centre d’opérations, travaille avec les provinces et territoires pour s’assurer de la mise en oeuvre des vaccins dès qu’ils seront approuvés et livrés. Pour l’acquisition de ces vaccins, la ministre Anand et son équipe ont travaillé d’arrache-pied pour avoir le portfolio de vaccins le plus diversifié dans le monde. Aujourd’hui ces efforts ont payé.»

En collaboration avec l’agence de santé publique, les provinces et les territoires, et Pfizer, 14 sites de vaccination pourraient être finalisés cette semaine. Rappelons que le vaccin de Pfizer/BioNTech nécessite d’être conservé à une température de -80 degrés Celsius. Un défi logistique qui s’avérera plus difficile dans des régions éloignées.

Justin Trudeau a tenu à rassurer les canadiens que chaque vaccin approuvé par Santé Canada sera «sur et efficace».

Le premier ministre a aussi rappelé les investissements réalisés depuis les premiers jours de la pandémie dans la protection de la population face au virus de la COVID-19.

«Depuis mars, nous avons acquis des millions d’équipements de protection individuelle et des tests pour que les provinces et les territoires puissent les prodiguer. Nous avons aussi investi des dizaines de millions de dollars dans les provinces et les territoires pour la santé des travailleurs essentiels et des écoliers. Nous avons utilisé tous les moyens mis en oeuvre pour protéger les Canadiens et guider le Canada à travers la tempête. Ce fut une année difficile, mais ce n’est pas encore la fin de la crise.»

Plus de détails à venir.