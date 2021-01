Variants du coronavirus: Ottawa suspend les vols vers les «destinations soleil»

Le gouvernement fédéral a annoncé vendredi plusieurs mesures visant à limiter le risque que des voyageurs apportent des variants du nouveau coronavirus au pays, exauçant ainsi le souhait émis par plusieurs provinces canadiennes dans les derniers jours.

Dès dimanche, Air Canada, Air Transat, Sunwing et WestJet suspendront tous leurs vols vers des «destinations soleil», plus précisément en direction des Caraïbes et du Mexique. Cette mesure s’appliquera jusqu’au 30 avril, a annoncé vendredi le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, lors d’un point de presse à Ottawa.

Les Canadiens qui reviennent de l’étranger devront en outre subir un second test de dépistage, à leurs frais, lorsqu’ils arriveront à l’aéroport. Seuls les aéroports de Montréal, Toronto, Vancouver et Calgary continueront d’ailleurs d’accueillir des voyageurs internationaux à partir de la semaine prochaine.

Après avoir passé ce test de dépistage, les voyageurs devront passer trois jours de quarantaine à leurs frais dans un hôtel supervisé, un séjour qui leur coûtera jusqu’à 2000$, a évoqué le premier ministre.

Prévenir l’arrivée de nouveaux variants de la COVID-19

Les voyageurs qui recevront un résultat négatif à leur test de dépistage pourront ensuite terminer leur quarantaine de 14 jours à la maison. Ceux qui recevront un résultat positif devront pour leur part terminer leur quarantaine dans un centre supervisé par la Santé publique, afin de vérifier s’ils sont porteurs d’un nouveau variant du coronavirus.

Une possibilité qui inquiète Justin Trudeau, alors que de nouveaux variants ont causé bien des dommages dans les dernières semaines, notamment en Europe.

«Nos experts et nos scientifiques suivent de très près l’évolution de ces nouveaux variants dans le monde. On vous comprend d’être inquiets et on prend cette situation extrêmement au sérieux,» a-t-il dit.

Le premier ministre a par ailleurs confirmé que le gouvernement entend imposer aux voyageurs qui arrivent au pays à pied ou en voiture de présenter un test négatif à la COVID-19, ce qui n’est pas le cas actuellement.

«Au cours des prochaines semaines, les voyageurs non essentiels vont devoir montrer des résultats de test à la frontière terrestres avec les États-Unis», a indiqué M. Trudeau.

Une annonce attendue

Depuis le 7 janvier, le gouvernement fédéral exige aux voyageurs de présenter un test de dépistage négatif datant de moins de 72 heures avant de pouvoir monter dans un avion en direction du Canada. Cette mesure n’était toutefois pas suffisante pour les gouvernements du Québec et de l’Ontario, qui ont tous deux réclamé des restrictions additionnelles pour les voyageurs.

Le premier ministre du Québec, François Legault, a notamment réclamé dans les derniers jours une interdiction des vols non essentiels à l’étranger, ou du moins l’imposition d’une quarantaine obligatoire à l’hôtel pour les voyageurs de retour au pays.

La vice-première ministre, Geneviève Guilbault, réagira d’ailleurs aux nouvelles mesures annoncées par Trudeau dans le cadre d’une mêlée de presse qui aura lieu à 14h, à Québec.