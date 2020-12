Des activités hivernales à faire à Montréal

En ces temps de pandémie, une chose est certaine: l’hiver 2020 ne ressemblera à aucun autre hiver. Pour autant, il ne faudrait pas bouder son plaisir face aux activités hivernales qu’offre tout de même Montréal pour se changer les idées.

Se régaler au Marché de Noël de Jean-Talon

Pandémie ou non, le temps des fêtes provoque chez vous frissons de bonheur? Rendez-vous sur l’allée nord du Marché Jean-Talon où vous attendent une douzaine de petits chalets en bois décorés. Vous pourrez ainsi vous gâter avec les nombreux produits gastronomiques disponibles. Pas mieux pour se mettre dans l’ambiance des fêtes!

Du 4 au 23 décembre 2020

Partir sur les traces du père Noël

Encore déçu par l’annulation du traditionnel Défilé du père Noël? Pas de panique! Vous pouvez vous rattraper avec les activités de l’événement Sur les traces du père Noël! Parcours interactifs, cherche et trouve grandeur nature, chasse aux jouets, chars allégoriques… Qu’à cela ne tienne, la magie de Noël va quand même envahir le centre-ville de Montréal!

Du 21 novembre au 28 décembre 2020

Prendre une pause aux Jardins d’Hiver

Dans le Quartier des spectacles, sur l’Esplanade de la Place des Arts et la rue Sainte-Catherine, une toute nouvelle installation enchantera petits et grands. Un chemin tout particulier les conduira au pied d’un immense sapin. Ce sera aussi l’occasion de profiter de deux terrasses illuminées. Décor alsacien et petits chalets inclus.

Du 5 décembre 2020 au 3 janvier 2021

S’émerveiller comme un enfant

Et si vous alliez contempler les illuminations féériques d’Illumi à Laval? Royaume des serpents, araignées écarlates, passage jurassique: cette deuxième édition propose 18 tableaux fantastiques et 20 millions d’ampoules DEL. Toutes donnent vie à quelque 30 000 structures éblouissantes. En plus, c’est 100% sécuritaire puisque vous restez dans votre voiture!

Jusqu’au 31 janvier 2021

Découvrir les belles murales urbaines

Autre idée pour ceux qui aiment entendre crépiter leurs bottes dans la neige: partir à la découverte du meilleur du street art montréalais! De Maisonneuve Est à Ontario Est, en passant par Sherbrooke Ouest, la rue Cherrier, Notre-Dame ou encore la rue Frontenac: Montréal regorge de ces beautés cachées, parfois majestueuses, parfois surprenantes. À vous de les trouver! Une de ces activités hivernales unique à Montréal!

S’amuser au Village de Noël du Marché Atwater

Chaleur, magie, féérie, ambiance authentique. Voilà les maîtres mots de cette cinquième édition du Village de Noël. Rendez-vous aux abords du Marché Atwater, et profitez-en pour découvrir des artisans locaux et de délicieux produits du terroir. Miam! On en salive déjà!

Du 26 novembre au 20 décembre 2020

Bien manger (et aider nos restaurateurs)

Saviez-vous que vous pouviez commander un repas pour le réveillon de Noël? De nombreux restaurants montréalais proposent cette option, et c’est une belle occasion de les soutenir en plus de ravir vos papilles. Craquerez-vous pour la crème de homard proposée par le restaurant Wellington dans Verdun, pour les boîtes hivernales du célèbre Au pied de cochon ou bien pour une bonne bouteille de vin nature du bar Pullman?

Garder la forme dans la neige

Pourquoi ne pas enfiler vos raquettes direction le parc Maisonneuve par exemple? Ou bien vous initier au fat bike, ce large vélo d’hiver dont tout le monde parle? Ou peut-être préférez-vous opter pour les 22 km de pistes de ski de fond du Mont-Royal? Les idées pour faire du sport et rester actif malgré la fermeture des gyms ne manquent pas! N’oubliez pas: c’est bon pour le physique, mais aussi pour le mental.

Revoir ses classiques en famille

Finalement, si vous préférez rester au chaud, dans le confort de votre foyer, on vous suggère d’opter pour la traditionnelle programmation de Ciné-cadeau. Télé-Québec proposera des classiques qu’on ne se lasse pas de revoir: Les douze travaux d’Astérix, Bach et Bottine, ou encore La Guerre des Tuques. «-T’as de la neige, là.»

Du 12 décembre au 3 janvier