Punisher: une vie de blessures

Si le méchant de la deuxième et dernière saison de Punisher n’a pas le visage horrible auquel s’attendaient les fans de comic books, Ben Barnes assure que les blessures les plus graves de Jigsaw sont intérieures.

L’anti-héros Frank Castle (Jon Bernthal), alias Punisher, et ses multiples fusils sont de retour après une première saison acclamée par les téléspectateurs et la critique. La relation entre Castle et Billy Russo (Barnes), autrefois frères d’armes, explose quand ce dernier admet être responsable du meurtre de la famille Castle et que les deux hommes s’affrontent dans une ultime confrontation assez brutale dans le dernier épisode de la saison 1.

Les commentaires ont fusé quand les premières images de la deuxième saison ont commencé à circuler l’an dernier. Bien sûr, Russo n’a plus le joli visage qu’il avait avant que Castle l’envoie à l’hôpital, mais il demeure loin du personnage défiguré qui apparaît dans les comics.

Les téléspectateurs ne devraient toutefois pas sous-estimer cette nouvelle version de Jigsaw, soutient son interprète en entrevue avec Métro.

«Au début, je voulais qu’il [Billy] soit plus horrible, raconte Ben Barnes, qu’on abaisse un de ses yeux, qu’on retrousse une de ses lèvres et qu’il ait plein de cicatrices. Mais les producteurs m’ont fait changer d’idée en me disant qu’il avait subi 12 heures de chirurgie plastique.»

L’acteur britannique, qui s’est fait connaître grâce à son prince Caspian dans Le monde de Narnia, est bien conscient que, dans les dessins animés ou dans le film Punisher: War Zone, Jigsaw fait beaucoup plus peur.

«Ces versions ont bien fonctionné, dit-il, mais nous ne voulions pas reproduire quelque chose qui avait déjà été fait.»

Et il ne s’agissait pas simplement de s’éloigner des versions précédentes, selon l’acteur, qui croit que l’idée de ne pas en faire un personnage à la laideur repoussante remonte à une conversation qu’il a eue avec le producteur Steve Lightfoot pendant le tournage de la première saison, particulièrement quand Castle cogne violemment la tête de Russo contre un miroir.

«Je me souviens m’être dit :“Wow, ses blessures seront sans doute très graves. Son cerveau doit beaucoup brasser à l’intérieur de son crâne.” Je pensais que, outre les blessures physiques, ça ferait potentiellement bien des dommages au lobe frontal, surtout à sa personnalité et à sa mémoire. Ça me faisait penser au film Memento.» -Ben Barnes, acteur

D’ailleurs, l’acteur a pu en parler avec Jonathan Nolan – dont la nouvelle Memento Mori a inspiré un film de son frère, un certain Christopher Nolan –, puisque les deux hommes ont travaillé ensemble sur la série de science-fiction de HBO Westworld.

L’idée que Russo aurait subi des blessures cérébrales quand Castle l’a réduit en pulpe a ainsi continué son petit bout de chemin. «Je me suis dit que ce serait cool s’il ne se souvenait pas des horreurs qu’il a commises ou qu’il a vécues. Et s’il était devenu une sorte de canevas vierge, mais sous lequel se cache une couche de souffrance, de tourments et d’histoires qu’il ne peut pas s’expliquer? Je trouvais la question fascinante, et Steve aussi. Donc, Billy ne deviendrait pas Jigsaw à cause de ce que Frank a fait à son visage. Le vrai casse-tête serait son esprit.»

Cette vision a permis de créer un scénario où le passé militaire de Billy joue un rôle important. «J’ai beaucoup lu sur les vétérans qui rentrent au pays avec des blessures qu’on ne peut pas voir de l’extérieur, explique Barnes. Leurs cicatrices se trouvent à l’intérieur. Certains d’entre eux se disent qu’ils ne peuvent pas parler de ce qu’ils ont vécu parce que les gens ne verront pas nécessairement la laideur, la honte ou la rage qu’ils ressentent. Ce n’est pas écrit sur leur front.»

Un mois jour pour jour après la sortie de la deuxième saison de The Punisher, Netflix et Marvel ont annoncé que c’était la fin du parcours pour Frank Castle. «Ç’a été un honneur», a écrit Jon Bernthal, qui s’est dit à jamais reconnaissant envers ceux qui «aiment et comprennent Frank et sa douleur».

The Punisher subit ainsi le même sort que Daredevil, Luke Cage, Iron Fist et Jessica Jones, dont l’annulation a été annoncée il y a 10 jours, avant même que la troisième saison ne soit diffusée.

Jeph Loeb, le producteur de toutes les séries de Marvel, a tout de même laissé entendre que ce n’était pas la fin pour ces personnages. Il a rappelé que, «comme le disait le père de Matt Murdock, on ne mesure pas un homme à la façon dont il est mis au tapis, mais à la façon dont il se relève».