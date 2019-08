«Fast & Furious» ralentit mais reste en tête du box-office nord-américain

Fast & Furious: Hobbs & Shaw, dernier épisode de la franchise préférée des amateurs de voitures de course et de gros biscotos, a conservé sa première place au box-office nord-américain mais avec beaucoup moins de spectateurs que le week-end dernier, selon les estimations publiées dimanche par la société spécialisée Exhibitor Relations.

Ce nouvel épisode de la série à succès, qui met l’accent sur les personnages de Hobbs (joué par Dwayne Johnson) et Shaw (Jason Statham), a récolté 25,4 M$ pour son deuxième week-end d’exploitation.

La semaine dernière, le blockbuster aux bolides rugissants avait récolté plus de 60 M$ aux États-Unis et au Canada.

Une perte de vitesse considérable mais suffisante pour garder la première place du box-office, devant Scary Stories (20,8 M$), film d’horreur réalisé par le Norvégien André Ovredal et notamment produit par le Mexicain Guillermo del Toro

La troisième place revient au Roi Lion de Disney, tourné cette fois-ci grâce à un procédé novateur sur un plateau en réalité virtuelle, qui ramasse 20 M$.

On retrouve ensuite avec 17 M$ pour son premier week-end Dora et la Cité perdue, film d’aventures pour enfants et ados adapté de la célèbre série animée Dora l’exploratrice.

La dernière place du Top 5 revient à Quentin Tarantino avec son Once Upon a Time in… Hollywood et ses 11,6 M$. Au total, le film a dépassé les 100 M$ au box-office nord-américain

Voici le reste du Top 10:

6) The Art of Racing in the Rain (8,1 M$)

7) Les Baronnes (5,5 M$)

8) Spider-Man: Far From Home (5,3 M$)

9) Toy Story 4 (4,4 M$)

10) The Farewell (2,2 M$)