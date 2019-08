Six spectacles attendus cet automne

Les scènes du théâtre et de la danse reprennent du service dès septembre avec des productions des plus poétiques, intimes et décomplexées. Métro vous a concocté une liste d’incontournables.

Le vaisseau-cœur

Mis en scène par le prolifique Cédric Delorme-Bouchard, sous la direction musicale d’Hubert Tanguay-Labrosse, cet opéra mystique traduit en musique, danse et lumière la musique chorale du XXe siècle et une création originale du compositeur Alexis Raynault. Trente jeunes choristes de l’école Joseph-François-Perrault joignent leurs voix à l’orchestre de chambre I Musici et à quatre danseurs dans l’architecture unique de la salle Bourgie.

Du 10 au 12 septembre, une production de la compagnie Ballet-Opera-Pantonime (BOP), à la salle Bourgie du Musée des beaux-arts de Montréal

Éden

Pascal Brullemans continue d’explorer le couple après Beauté, chaleur et mort (2011), mais cette fois-ci sous un angle plus lumineux. Évoquant deux décennies d’intimité, l’auteur et metteur en scène dépeint non seulement les différentes phases de la relation amoureuse, mais aussi diverses époques de l’histoire du Québec. Le duo formé d’Émilie Gilbert et de Justin Laramée pose l’épineuse question de l’engagement : est-il un geste héroïque, le résultat d’un conditionnement social ou le signe d’une dépendance affective?

Du 19 novembre au 7 décembre, une création du collectif Petits Lapins, au Centre du Théâtre d’Aujourd’hui

Festival Quartier Danses (FQD)

Toujours dans le but de propager l’amour de la danse, le FQD déploie cette année une cinquantaine de chorégraphies dans sept quartiers montréalais. Parmi les têtes d’affiche de cette édition, soulignons la Danoise Lene Boel et sa compagnie Next Zone, qui explorent le rêve d’immortalité des êtres humains, et le duo français Lève Un Peu Les Bras, qui offrira une performance acrobatique et ludique près des marchés de Montréal.

Du 6 au 15 septembre

Magnetikae

Le flamenco rencontre l’hiver dans cette création de la compagnie de danse montréalaise La Otra Orilla. Dans une partition pour quatre interprètes, le conte situé quelque part dans le Nord enneigé parle du lointain, de l’étranger et de l’exil. Le contraste sensoriel que propose la combinaison improbable de la danse d’origine andalouse et des déserts de glace risque d’être époustouflant.

Du 19 au 23 novembre 2019, à la Cinquième Salle de la Place des Arts, dans le cadre de la saison de Danse Danse

Les louves

Les louves sont neuf filles à l’aube de l’âge adulte qui s’échauffent avant un match de qualification pour les championnats nationaux de soccer. De Netflix à Harry Potter, de la religion aux serviettes hygiéniques, de la pression sexuelle aux troubles de l’alimentation, aucun tabou n’est pas épargné dans cette pièce bien ancrée dans la vision féministe du théâtre niché sur le boulevard Saint-Laurent.

Du 10 septembre au 6 octobre 2019, à ESPACE GO

Parc

Inspiré par les structures des jeux modulaires pour enfants et les skate parks, le vétéran de la LNI Frédéric Barbusci propose un véritable parc théâtral destiné à l’improvisation. Ce laboratoire public donnera l’occasion à six artistes de tester des écritures et des rythmes inédits, tout en réfléchissant à l’espace scénique, au jeu et à la création collective.

Du 2 au 4 octobre 2019, au Théâtre aux Écuries