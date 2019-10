Cardi B rejoint Vin Diesel dans «Fast and Furious 9»

La rappeuse en vogue s’est prise au jeu du septième art. Alors qu’elle est actuellement à l’affiche de Queens (Hustlers) avec Jennifer Lopez, Cardi B vient de rejoindre la distribution de Fast and Furious 9.

Comme à son habitude, c’est l’acteur Vin Diesel qui a dévoilé cette nouvelle lors du dernier jour de tournage au Royaume-Uni de Fast and Furious 9 en publiant une vidéo sur son compte Instagram. L’acteur américain avait déjà annoncé que John Cena rejoignait ce nouvel opus en juin 2019 de la même manière. Dans cette nouvelle vidéo, Vin Diesel apparaît aux côtés de l’interprète de I Like It qui déclare «Je suis épuisée mais j’ai hâte», avant d’ajouter «Je pense que ce sera le meilleur [film ndlr]».

Une annonce qui arrive un jour après l’arrivée d’un autre chanteur, Ozuna, l’interprète de China, qui donnera également la réplique à Vin Diesel pour ce neuvième opus de la saga. Si ce dernier pourrait également participer à la bande originale du film, rien n’indique pour le moment que Cardi B participera de même à la bande-son.

Pour diriger ce beau monde, le réalisateur Justin Lin sera de retour derrière la caméra, six ans après avoir signé le sixième volet de la saga. Vin Diesel reprendra son rôle culte de Dominic Toretto aux côtés de ses acolytes Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson ou encore Chris «Ludacris» Bridges. Helen Mirren, Charlize Theron, Jordana Brewster seront également leur retour dans la franchise. Quant à Dwayne Johnson, l’interprète de Luke Hobbs, et Jason Statham, qui joue le rôle de Deckard Shaw, aucun de ces deux acteurs ne reviendra sur le grand écran pour le neuvième film d’action. Le film « Fast and Furious 9 » est attendu le 20 mai 2020 en France.

Depuis son lancement en 2001, la franchise cumule plus de 5 G$ de recettes dans le monde.