Monia Chokri en tournage pour le film «Babysitter»

La réalisatrice Monia Chokri a récemment entamé le tournage de son deuxième long métrage de fiction, Babysitter, une adaptation de la pièce de théâtre du même nom.

Créé et scénarisé par Catherine Léger (Charlotte a du fun, La déesse des mouches à feu, La petite reine, Marche à l’ombre), Babysitter relate la perte d’emploi de Cédric à cause d’une blague sexiste devenue virale.

Ce dernier, sous les encouragements de son frère intellectuel et bien pensant, entreprendra alors une thérapie et écrira Sexist Story, un livre «qui se veut révolutionnaire et s’attaque à la misogynie».

Pendant ce temps, sa conjointe Nadine, lasse et exaspérée, se laissera tenter par des «jeux étonnants» initiés par une mystérieuse baby-sitter.

Comédie grinçante et féministe

L’équipe de production présente Babysitter comme une comédie grinçante et féministe qui «plonge encore plus loin dans l’inconscient, le désir de dominer l’autre et la dérive du couple».

L’œuvre est adaptée de la pièce de théâtre du même nom, présentée à La Licorne en 2017.

Monia Chokri, qui est également comédienne, jouera dans son propre film aux côtés de Steve Laplante, Nadia Tereszkiewicz, Hubert Proulx et Patrick Hivon.

Ce dernier était par ailleurs de la distribution de son précédent long métrage, la comédie dramatique La femme de mon frère, qui a connu un succès populaire et critique.

Ce film a notamment remporté le prix Coup de cœur du jury du volet Un certain regard au Festival de Cannes l’an dernier.

Le tournage de Babysitter se poursuit dans la région de Montréal jusqu’au 10 octobre. Sa sortie en salles est prévue pour juin 2021.