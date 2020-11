Michel Jean reçoit le Prix littéraire France-Québec 2020

L’auteur québécois Michel Jean est le lauréat du Prix littéraire France-Québec cette année pour son livre Kukum, paru aux éditions Libre Expression.

Johanne Guay, vice-présidente Édition du Groupe Librex, dont fait partie Libre Expression, a tenu à souligner «le rayonnement qu’offre ce prix prestigieux au talent littéraire de Michel Jean. […] En ces temps particuliers de pandémie où le livre prend une place plus importante, plonger dans un univers romanesque est une bouée fort agréable.»

Le roman de Michel Jean raconte le parcours d’Almanda Siméon, cette orpheline amoureuse d’un Innu de Pekuakami. Celle-ci réussira à se faire accepter par la communauté et apprendra l’existence nomade et la langue. Barrières imposées aux femmes autochtones, perte de terres, enfermement des réserves et violence des pensionnats sont autant de thèmes abordés.

Kukum a été aussi publié en France aux éditions Dépaysage en début d’année.

Les finalistes du Prix littéraire France-Québec 2020 avaient été sélectionnés en mars par le jury. Il s’agit de David Goudreault pour Ta mort à moi (Stanké) et de Gabrielle Filteau-Chiba pour Sauvagines (XYZ).

Le Prix littéraire France-Québec, qui existe depuis 1988, a pour but de favoriser la promotion en France de la littérature québécoise. Il permet ainsi «la rencontre et les échanges entre les auteurs québécois et les lecteurs français». Le vote pour départager les finalistes a eu lieu en octobre. Les adhérents de la Fédération France-Québec/francophonie des différentes régions françaises y ont participé.