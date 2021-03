Une oeuvre de Banksy parodiant Demi Moore est mise aux enchères

Banksy ne se refuse rien, ni même de tourner en dérision une célèbre photographie d’Annie Leibovitz représentant l’actrice Demi Moore enceinte. Cette toile parodique, intitulée Original Concept for Barely Legal Poster (after Demi Moore), sera mise aux enchères en mars chez Sotheby’s.

Cette toile de deux mètres de haut a été dévoilée pour la première fois en 2006, en amont de la première exposition de Banksy aux États-Unis, «Barely Legal». Le street-artiste l’avait annoncée en collant dans tout Los Angeles des affiches promotionnelles inspirées du célèbre cliché d’Annie Leibovitz, montrant Demi Moore entièrement nue et enceinte, qui avait fait la Une de Vanity Fair en 1991.

Comme à son habitude, l’artiste britannique a détourné ce portrait en y ajoutant sa propre touche «banksy-esque» : le visage de l’actrice américaine a été remplacé par celui d’un singe aux yeux globuleux portant une perruque noire. Il tient aussi entre ses lèvres une cigarette, un choix audacieux sachant que Demi Moore était enceinte de sept mois sur la photographie d’Annie Leibovitz. «C’est Banksy dans ce qu’il a de plus scandaleux, une caricature malicieuse de l’une des images de célébrités les plus audacieuses et des couvertures de magazines les plus iconiques de tous les temps», a déclaré Emma Baker, responsable des ventes d’art contemporain du soir chez Sotheby’s Londres, selon Penta.

Un artiste qui enflamme les enchères

Original Concept for Barely Legal Poster (after Demi Moore) sera proposé aux enchères le 25 mars prochain chez Sotheby’s, à l’occasion de la vente «Modern Renaissance: A Cross-Category Sale» . Il provient de la collection personnelle d’un collectionneur anonyme, qui l’a acquis en 2007 auprès de la galerie Delahunty Fine Art. Cette toile est estimée entre 2 millions et 3 millions de livres (soit 2,3 millions d’euros et 3,5 millions d’euros).

Les enchères pourraient toutefois grimper au-delà de cette somme, étant donné l’attrait des collectionneurs pour les oeuvres de Banksy. En octobre, la toile parodique Show me the Monet a été adjugée pour 7,5 millions de livres chez Sotheby’s, soit plus de 2,5 millions de livres de plus que son estimation haute. Un an auparavant, Devolved Parliament avait établi un nouveau record de vente pour Banksy, en passant sous le marteau pour 9,9 millions de livres. Et cette tendance pourrait bien continuer en 2021. «Une grande partie des collectionneurs d’art traditionnels, ceux qui achètent des oeuvres de Basquiat et de Haring, voire de Giacometti ou de Bacon, considère maintenant Banksy comme un artiste vraiment sérieux», a expliqué au Guardian Alex Branczik, responsable européen de l’art contemporain chez Sotheby’s.