Bientôt un documentaire (officiel et approuvé) sur Céline Dion

La cinéaste américaine Irene Taylor va réaliser un documentaire, dont le titre est pour le moment inconnu, sur Céline Dion. Le long métrage est soutenu par la chanteuse elle-même, qui a par ailleurs participé à sa conception.

«J’ai toujours été un livre ouvert avec mes fans, et avec sa sensibilité et sa créativité réfléchie, je pense qu’Irene sera capable de montrer à tout le monde une partie de moi qu’ils n’ont pas vue auparavant… Je sais qu’elle racontera mon histoire de la manière la plus honnête et la plus authentique qui soit», a dit Céline Dion dans un communiqué.

Ce film brossera ainsi le portrait de la chanteuse à travers les étapes de sa vie et ses accomplissements professionnels. Ses albums incontournables, ses prix et distinctions, mais aussi ses tournées mondiales et ses résidences à Las Vegas seront notamment abordés promet Sony Music Entertainment, qui financera et distribuera le documentaire.

«Entreprendre ce voyage avec une artiste légendaire telle que Céline Dion est une opportunité extraordinaire pour moi […]. Le fait de pouvoir examiner sa vie et sa carrière inimitable me permettra de créer un portrait multidimensionnel d’une superstar mondiale emblématique, que j’ai hâte de partager avec le monde entier», s’enthousiasme pour sa part Irene Taylor.

Rappelons que celle-ci a récemment été nommée aux Emmy pour Moonlight Sonata: Deafness in Three Movements. Son premier film, Hear and Now, avait également remporté le prix du public à Sundance. Il y a une douzaine d’années, son court métrage The Final Inch s’était aussi rendu jusqu’aux Oscars.

Enfin, aucune date de sortie pour ce documentaire actuellement en production n’a été annoncée.