5 activités pour adultes à l’Halloween 

Il n’y a pas que les enfants qui peuvent célébrer l’Halloween. Une fois passé la cueillette de bonbons, les plus grands souhaitent également profiter de la fête. Métro vous propose cinq activités plutôt originales qui promettent petites et grandes frayeurs.

Howl’ween Candyass Cabaret

Le Café Cléopâtre présente le 21 octobre un « spooktacle » avec des performeurs « effrayants » alliant le vaudeville, la comédie et le burlesque. On y retrouvera des artistes tels que Tania The Mexican Mime, Diane Labelle, Velma Candyass, Penny Royale, Damiana Dolce, Leo Luxe, Lusty Onyx, Jimmy Phule ou encore, Classy Clare.

L’ouverture des portes est prévue à 20h et le spectacle commence à 21h. Coût d’entrée : 20$

Ciné-Concert : Nosferatu + Dr. Caligari

Le 100e anniversaire du film culte Nosferatu sera célébré lors d’un ciné-concert le 22 octobre à l’église Unie Saint-James. La projection du film de F. W. Murnau sera accompagnée de l’organiste Peter E. Krasinski tout droit venu de Boston. Nosferatu sera précédé d’un autre classique de l’expressionnisme allemand, Le cabinet du docteur Caligari de Robert Wiene.

Si l’événement affiche déjà complet, les organisateurs promettent qu’un nombre très limité de billets sera disponible le soir même de la projection à la billetterie à partir de 18h.

HEROES\BOWIE\BERLIN 1976-80

Dans le cadre de l’Halloween, la Place des arts propose trois supplémentaires du concert-événement HEROES\BOWIE\BERLIN 1976-80 présenté à la salle Wilfred-Laurier et faisant revivre les pièces de la trilogie de Berlin de l’artiste culte David Bowie. Les organisateurs invitent les spectateurs à se déguiser et ces derniers pourront également participer à un après-spectacle dansant où un bar sera à leur disposition pour des rafraîchissements. L’organisation prédit que ce sera «le plus gros party d’Halloween à Montréal».

Le spectacle commence à 20h et le coût du billet oscille entre 57$ et 102,50 $.

Backxwash – Lancement d’album et spectacle d’Halloween

Ce 28 octobre, l’artiste montréalaise Backxwash lance au Monastère son dernier album intitulé His Happiness Shall Come First Even Though We Are Suffering. Cet événement est présenté comme un spectacle d’Halloween et les artistes LaFHomme, Morgan-Paige et Jodie Jodie Roger seront également présents.

L’ouverture des portes est prévue à 20h et le spectacle commence à 20h30. Coût des billets : 5$ à l’avance/20$ à la porte.

Fille de peur vol.1 – Halloween Party

Enfin, le 31 octobre, le Cabaret Mado, endroit mythique du Village reconnu pour ses shows de drag, présente l’événement Fille de peur vol.1 – Halloween Party. Aizysse Baga, reconnue pour être la « sexy stripper » de la drag à Montréal et aussi la fille de la célèbre Rita Baga, recevra les artistes drags Aleera, Démone LaStrange, Lady Boom Boom (de Canada’s Drag Race) et La Freak Du Show.

L’ouverture des portes est prévue à 20h et le spectacle commence à 21h. Coût d’entrée : 18,39$