Julien Lacroix considère que Le Devoir a été de «mauvaise foi»

Le quotidien Le Devoir était «à la recherche de clics» et était «de mauvaise foi» lorsqu’il a publié un article relatant des agressions sexuelles de Julien Lacroix. C’est du moins ce que le principal intéressé à déclaré dans sa première entrevue à la télévision, en ondes chez TVA vendredi soir.

Julien Lacroix dénonce le «travail journalistique» du Devoir. Dans son reportage en 2020, le quotidien aurait fait des «amalgames entre plusieurs affaires», dénonce l’humoriste déchu, qui voit «un danger à faire des enquêtes comme ça».

On avait soif de sang, on voulait que des têtes roulent. Je participe à ce spectacle-là parce que je suis ici, mais on a des questions à se poser par rapport à ce qu’on lègue à ces jeunes garçons [qui ont été dénoncés].

Julien Lacroix, humoriste.