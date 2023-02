ÎLESONIQ dévoile son impressionnante programmation

Les fans de musique électro ont de quoi se réjouir: le festival ÎLESONIQ présente aujourd’hui ce qu’il considère être sa «plus impressionnante programmation à ce jour». Au programme: The Chainsmoskers, Martin Garrix, Alesso, Above & Beyond, deadmau5, Slander et plus encore.

C’est le week-end du 12 et 13 août que la huitième édition du réputé festival se tiendra, toujours au parc Jean-Drapeau.

«Cette année, les trois scènes sont organisées par genre musical: la méga scène principale Oasis offrira la meilleure — et plus populaire — EDM de l’heure; la scène NEON accueillera la tendance plus underground; et la scène Mirage livrera des milliers de tonnes métriques de pure bass!», nous informe-t-on par voie de communiqué.

De grands noms

Cette édition sera marquée par la venue inédite en tant que tête d’affiche du DJ et producteur hollandais Martin Garrix. L’artiste – qui a collaboré avec de grands noms tels qu’Avicii, David Guetta, Dua Lipa et Tiësto, en plus d’être le numéro un du top 100 de DJ Mag pour une quatrième année – est toujours l’un des plus demandés par les fans d’îLESONIQ. Sa visite risque donc d’attirer les foules.

Le célèbre duo américain Chainsmokers sera aussi de la fête. Habitué de l’ÎLE SONIQ pour y avoir déjà participé à quelques occasions, il n’aura pas trop de difficulté à faire danser les festivalier.ère.s autour de la scène principale.

Même chose du côté de deadmau5, Above & Beyond et Alesso, qui pourront prouver à nouveau pourquoi ils sont de si grands noms de la scène électronique.

Pour tous les goûts

Montréal a été sacrée «capitale mondiale de la musique bass» par les artistes tout comme par les mélomanes de l’électro. VOYD, qui fera un premier passage à Montréal, ainsi que Slander, Adventure Club, Sullivan King, Wooli, Borgore et Level Up pourront donc s’en donner à cœur joie sur la scène Mirage, destinée à ce style de musique.

Les adeptes de musique house pourront compter sur la présence de Chris Lake (le patron de l’étiquette Black Book), du producteur croate Matroda, de la vedette émergente Mau P, du duo deep Eli & Fur, de la sensation locale Blond:ish, de la pop star Alok et de l’énigmatique Claptone.

Du côté de la musique techno, les artistes ANNA et Sama’ Abdulhadi, respectivement originaires du Brésil et de Palestine, ainsi que le DJ, producteur, musicien de formation classique et propriétaire de label allemand Stephan Bodzin seront assurément à surveiller.

Les billets pour les deux jours seront en vente au coût de 185 $ dès le 16 février, à midi.