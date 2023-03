Un nouveau site pour les 20 ans du Piknic Électronik

Le Piknic Électronik célèbre ses 20 ans cet été et pour ce faire il change d’emplacement, reconquérant – en partie – son site original.

Le nouveau site se trouve tout juste à la sortie du métro Jean-Drapeau. On y promet un espace enchanteur au beau milieu de la nature et à proximité du fleuve, doté d’installations repensées. Va-t-on pouvoir à nouveau danser sous l’emblématique sculpture de Calder? Réponse le 21 mai, date d’ouverture de cette 20e édition.

Vingt années bien chargées

Le Piknic Électronik a été lancé en 2003 par quatre amis, Pascal Lefebvre, Nicolas Cournoyer, Michel Quintal et Louis-David Loyer, désireux de porter la musique électronique hors des milieux nocturnes et de permettre à tout le monde de se déhancher, même en plein après-midi.

Si c’était d’abord un événement niché pour les passionnés de cet univers, le Piknic a rapidement pris beaucoup d’ampleur, devenant un véritable phénomène en réunissant toutes les semaines des milliers de personnes.

« Ce sont près de 1,5 million de festivaliers qui sont venus danser à Piknic Électronik, mais aussi plus d’un millier d’artistes qui s’y sont produits », apprend-on par voie de communiqué.

Au fil des ans, suivant le modèle montréalais, des Piknics ont vu le jour un peu partout sur la planète, à Melbourne, Santiago, Miami ou Sao Paulo.

Les fondateurs de Piknic Électronik. Crédit photo: Miguel Legault.

Dates à surveiller

L’organisation a déjà annoncé des événements OfF Piknic, qui sont des rendez-vous en mode concert sur le même site. Ils se tiennent les vendredis et samedis, alors que les Piknics officiels, eux, ont lieu le dimanche.

Ainsi, le duo italien Tale Of Us se produira le vendredi 26 mai et Charlotte de Witte, le samedi 27 mai. Ensuite, le samedi 3 juin, c’est Dirtybird qui animera les foules. Le groupe électro français The Blaze fera une performance live le 24 juin et, finalement, l’Australien Fisher débarquera sur le site le samedi 8 juillet.

La programmation complète de cette édition bien spéciale, qui se tiendra du 21 mai au 1er octobre prochains, devrait être dévoilée dans les prochains jours. Des passes à prix réduit ont été mises en vente ce jeudi 30 mars à 11h.