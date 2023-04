Marie-Claude Barrette dévoile son nouveau projet 

Marie-Claude Barrette, qui vient de quitter l’antenne de TVA après y avoir passé 14 ans, annonce aujourd’hui son nouveau projet. Son balado, intitulé Ouvre ton jeu, sera disponible gratuitement dès le 17 avril sur les différentes plateformes d’écoute.

Marie-Claude Barrette recevra à chaque épisode un.e invité.e autour de sa table avec qui elle discutera, à cœur ouvert, de questions sur mesure qui seront révélées par un jeu de cartes.



«Je cherchais une façon de faire des entrevues sans interruption et de marier deux de mes plus grandes passions: les rencontres humaines et le jeu», explique l’animatrice par voie de communiqué.

Dans le premier extrait du balado, Marie-Claude Barrette propose à son invité, Laurent Paquin, de répondre à une des trois questions suivantes: à quel moment de ta vie as-tu dû te tenir debout? Jusqu’à présent, quel est le plus grand défi que tu as surmonté dans ta vie? Qu’est-ce que tu n’as pas reçu de tes parents qui t’a manqué? S’en suivent des réflexions et, évidemment, des confidences.

Guylaine Tremblay et Normand D’Amour feront aussi partie des premier.ère.s invité.e.s à se prêter au jeu.

Celle qui était à la barre de Deux filles le matin, puis de Marie-Claude — émission qui s’est conclue ce matin même — change donc de médium pour pouvoir continuer d’être présente auprès de son public et de s’entretenir avec des personnalités.

«J’aime établir le contact avec un invité, mais en télé ou en radio, à un certain moment tu dois arrêter pour aller à la pause. Dans le balado, le temps n’est plus un enjeu et je trouve ça extraordinaire. C’est fascinant, parce que les invités ne savent pas trop ce qui va arriver… et moi non plus. J’ai toujours aimé être sans filet et je suis gâtée!», mentionne-t-elle.

D’ailleurs, c’est l’animatrice elle-même qui produit ce tout nouveau projet, en collaboration avec Attraction, sous la nouvelle identité Umano Productions.

Ouvre ton jeu sera disponible dès le 17 avril sur YouTube, Spotify et Apple Podcasts.