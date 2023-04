De la nouvelle musique de Céline Dion dès demain

Sam Heughan et Céline Dion dans une scène de la comédie romantique « Love Again », à l’affiche le 12 mai.

Céline Dion dévoilera jeudi de la toute nouvelle musique, a-t-elle annoncé ce matin sur ses réseaux sociaux. Et la photo accompagnant l’annonce, tirée d’une scène du film Love Again pour lequel elle a annoncé participer à la bande sonore, laisse présager une chanson originale rythmant la comédie romantique.

En plus de prendre part à la bande sonore de Love Again, qui met en vedette Priyanka Chopra Jonas (Quantico) et Sam Heughan (Outlander), la chanteuse de Pour que tu m’aimes encore y incarne son propre rôle. À l’affiche dès le 12 mai, le film raconte l’histoire d’une femme qui, afin d’atténuer sa souffrance à la suite de la mort de son amoureux, envoie des messages textes à l’ancien numéro de téléphone du défunt, réattribué depuis à un autre homme.

Rappelons qu’en décembre passé, Céline Dion avait annoncé être atteinte du syndrome de Moersch et Woltman, que l’on appelle aussi le syndrome de la personne raide (stiff-person syndrome en anglais). Elle avait été contrainte de reporter à l’année prochaine des spectacles de ce printemps de sa tournée mondiale Courage et d’annuler des spectacles prévus à l’été.