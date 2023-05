Sean Paul en spectacle… à Cowansville!

Arrêtez tout! La légende jamaïcaine du dancehall Sean Paul sera de passage à Cowansville cet été dans le cadre du festival Soif de musique.

Le festival vient d’ajouter une journée supplémentaire à sa quatrième édition, qui se déroulera ainsi du 5 au 9 juillet. Et qui de mieux pour lancer un party que Sean Paul en personne?

C’est donc dans le stationnement du Pavillon des sports Roland-Désourdy à Cowansville le 5 juillet que 15 000 festivalier.ère.s pourront chanter en chœur les paroles de succès incontournables comme Temperature ou Get Busy.

La superstar sera précédée ce soir-là de la Québécoise Claudia Bouvette et de l’Ontarien Preston Pablo.

Quelques jours plus tard, Sean Paul sera à Trois-Rivières pour le FestiVoix.

Programmation variée

La programmation du reste du festival est aussi de haut calibre, pouvant plaire à une panoplie de mélomanes aux goûts différents.

La programmation 2023. Crédit: Soif de musique

Le 6 juillet, le festival accueillera Half Moon Run en tête d’affiche, avec également la présence de Lysandre, TALK, Elliot Maginot et Naomi. Le lendemain, place aux étoiles montantes Alicia Moffet et Jonathan Roy ainsi que Liya Bombardier, Thaïs et Aswell.

Le 8 juillet, Cowansville résonnera au son du rock de Simple Plan, des Vulgaires Machins, de Lydia Képinski, de Greygold ainsi que des Shirley. Enfin, le 9, c’est Roxane Bruneau qui est la tête d’affiche, tandis que Michel Pagliaro, Cayenne, Mélissa Ouimet et PL Belval offriront également des performances musicales.

Il est possible de louer des espaces de camping et d’acheter des billets sur le site web du festival.