Julien Lacroix revient sur scène avec Juste pour rire

Juste pour rire a annoncé qu’il produira le prochain spectacle de l’humoriste Julien Lacroix, dont la carrière a été mise en pause en 2020 à la suite de reportages concernant ses inconduites sexuelles et agressions sexuelles. Cette collaboration marque une étape importante non seulement pour Lacroix, mais aussi pour Juste pour rire, qui souhaite renforcer son rôle en tant que producteur de tournées humoristiques au Québec.

Julien Lacroix était un humoriste bien en vue avant sa débâcle. Son premier one man show a attiré plus de 100 000 spectateurs à travers le Québec.

Puis sont arrivées les allégations publiées dans Le Devoir. Plusieurs femmes, dont son ex-conjointe, l’accusaient de divers gestes sexuels. Depuis, une partie des accusatrices ont manifesté publiquement leur désir de voir Lacroix reprendre sa vie et sa carrière.

Il a tenté un retour en 2023. L’année suivante, son spectacle auto-produit Le temps au temps a fait l’objet de plus de 150 représentations, attirant près de 40 000 spectateurs. La captation intégrale sur YouTube a cumulé plus de 600 000 visionnements. Sa chaîne YouTube totalise aujourd’hui plus de 19 millions de vues.

«Nous reconnaissons également le chemin qu’il a parcouru au cours des dernières années et l’évolution qui accompagne cette démarche», affirme Sylvain Parent-Bédard, président et chef de la direction de Juste pour rire, sans toutefois mentionner explicitement les allégations formulées contre Lacroix. «Nous sommes heureux de l’accueillir parmi les talents que nous accompagnerons en production.»

Une stratégie de renforcement

Cette nouvelle production s’inscrit dans une stratégie plus large pour Juste pour rire, qui vise à renforcer sa présence en tant que producteur de spectacles solos. L’organisation souhaite accompagner de près des artistes de premier plan dans le déploiement de leurs projets sur scène.

Juste pour rire a également connu une débâcle au cours des dernières années. Le fondateur du groupe, Gilbert Rozon, a été accusé d’agression sexuelle par plusieurs femmes. Il a été acquitté au criminel, mais une poursuite civile est toujours en cours. Après un changement à la direction, le groupe a fait face à des difficultés financières. Il a fait faillite en 2024, puis a été racheté par ComédiHa! quelques mois plus tard.

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