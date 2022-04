Le festival Filministes présentera des films féministes en salle dès le 4 mai

Le festival Filministes, qui présente des œuvres cinématographiques féministes, se tiendra en salle, du 4 au 9 mai, et en ligne, du 10 au 12 mai.

La cinquième édition du festival, qui consacre sa programmation aux femmes et aux personnes sous-représentées de l’industrie du cinéma, regroupe cinq longs métrages d’ici et d’ailleurs, un long métrage de pornographie féministe et cinq blocs thématiques totalisant 45 courts métrages.

De plus, pour la première fois, l’événement mettra aussi en honneur les vidéoclips le temps d’une soirée. Ce sera aussi l’occasion de présenter des artistes femmes et non binaires qui nous font danser jusqu’aux petites heures.

Les cinq longs métrages sélectionnés cette année donnent l’occasion de réfléchir sur des sujets comme le mouvement Black Lives Matter, les solidarités queers, la légalisation du cannabis, la maladie et les métiers non traditionnels. Ces projections seront suivies de discussions, interprétées en langue des signes du Québec (LSQ) avec des invité.e.s qui mettront en lumière les enjeux féministes soulevés par les films.

Les courts métrages, quant à eux, sont réunis sous les thématiques de la nuit, du travail et du care [soin], de la puissance, du temps qui passe et des formes que prend la solitude.

Également pour cette cinquième édition, les festivalier.ère.s pourront aussi voir une exposition du travail de l’artiste Dayna Danger, écouter le balado Leçon de cinéma féministe réalisé avec des classes de 6e année et de 1re secondaire, en plus d’assister à une discussion autour de la conciliation cinéma-famille et à un atelier professionnel d’écriture de balado érotique.

Finalement, une programmation complémentaire sera aussi disponible en ligne gratuitement du 10 au 12 mai. Rendez-vous sur Tënk, une plateforme indépendante consacrée au documentaire d’auteur, pour visionner les films à l’affiche.

Des billets sont en prévente dès aujourd’hui.