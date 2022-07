Le nuage poétique de Mont-Royal

Un nuage planera tout l’été au-dessus de la tête des piétons et piétonnes de l’avenue du Mont-Royal… mais il n’est pas de mauvais augure! Il s’agit plutôt d’une nouvelle œuvre urbaine, intitulée Partiellement nuageux avec de fortes probabilités de « wow » !, suspendue à la place des Fleurs-de-Macadam, entre les rues de Mentana et Boyer.

Le jour, l’installation vaporeuse filtre la lumière et pare le sol de zones ombragées suivant, tout en douceur, la course du soleil — méditatif, n’est-ce pas ? Et le soir, le nuage s’illuminera de couleurs irisées, selon les prévisions météo des 12 prochaines heures. Chaque scénario prévu — canicule, orage, pluie, soleil radieux, etc. — aura sa propre palette. De la poésie… atmosphérique, quoi !

L’œuvre urbaine Partiellement nuageux avec de fortes probabilités de « wow » !, sur l’avenue du Mont-Royal

L’œuvre, signée par l’atelier multidisciplinaire En temps et lieu, qui a remporté un concours de design lancé par la Société de développement de l’avenue du Mont-Royal, en collaboration avec Odace Événements et l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal, ornera cet espace jusqu’à la fin d’octobre. Elle sera de retour dans le ciel du Plateau chaque été pendant trois ans.

Rappelons que, pour la belle saison, l’avenue du Mont-Royal se fait piétonne sur plus de 2 km.