Voici la nouvelle cuvée des Francouvertes

Les Francouvertes vibrent au diapason du retour des beaux jours! La 27e édition du concours-vitrine, un rendez-vous incontournable des mélomanes avides de nouvelle musique, se déroulera du 13 mars au 15 mai au Lion d’Or et au Club Soda.

Les noms de la cuvée 2023 ont été dévoilés lundi soir au Lion d’Or, en présence des deux porte-paroles de l’actuelle mouture, soit Samian et la rappeuse Calamine, elle-même finaliste en 2021 aux côtés d’Ambre ciel et d’Étienne Coppée, qui l’avait emporté.

La rappeuse Calamine, co-porte-parole de l’actuelle édition aux côtés de Samian, a été finaliste de la 25e édition des Francouvertes, en 2021. Photo: Frédérique Ménard-Aubin

Voter en salle… ou de la maison!

En tout, 21 artistes aux sonorités multiples tenteront de conquérir à la fois le public et le jury, composé de membres de l’industrie musicale et des médias dont M pour Montréal, QUB musique, Bravo Musique, Coup de cœur francophone, Albertine management, CHOQ et CISM.



Que l’on assiste aux prestations en salle ou sur écran, bien pénard.e chez soi, l’on pourra voter en personne ou en ligne tout au long de la compétition pour les artistes nous ayant épaté.



Durant les tours préliminaires, trois participant.e.s par soir présenteront sur scène leurs compositions originales. Par la suite, les personnes s’étant démarquées aux yeux du public et du jury passeront aux demi-finales, puis à la grande finale en mai au Club Soda, où sera courroné.e l’artiste gagnant.e.



Les artistes prenant part aux concerts préliminaires recevront la visite sur scène d’anciennes concurrentes des Francouvertes, soit Thaïs, Anaïs Constantin, Laura Lefebvre, Ariane Roy, Mélodie Spear et FIDÈS. Les ex-candidates Lou-Adriane Cassidy, Kanen et Mélanie Venditti feront quant à elles leur tour durant les demi-finales.

Thierry Larose, qui a participé aux Francouvertes en 2019, sort le 10 mars son deuxième album, Sprint. JF Galipeau/Métro

Formidable rampe de lancement

Les Francouvertes constituent pour les artistes en émergence une vitrine d’exception.



La compétition a permis de faire découvrir au fil de ses 26 précédentes éditions une pléiade d’artistes (et on n’exagère pas!) dont la musique résonne aujourd’hui sur la scène culturelle québécoise et dans le cœur des passionné.e.s de musique.



Quelques noms en rafale? Thierry Larose, Lydia Képinski, Les Louanges, Laurence-Anne, Valence, Alex Burger, P’tit Belliveau, Comment Debord, LaF, Gabriel Bouchard, zouz, Mon Doux Saigneur, Sarahmée, Fuudge, Rosie Valland, Rymz, Anatole, Philippe Brach, Les Hay Babies, Dead Obies, Les sœurs Boulay, Gazoline, Jesuslesfilles… et n’en voilà qu’une infime poignée!



L’on peut se gâter en consultant la liste intégrale des artistes ayant pris part aux Francouvertes depuis 1995.



En plus de permettre à des musicien.ne.s aux balbutiements de leur carrière d’apparaître sur le radar des mélomanes — qui découvriront peut-être là leurs futurs artistes favoris —, le concours leur offre des prix enviables visant à structurer leur parcours tels que des heures en studio, du soutien promotionnel, des prestations rétribuées chez des diffuseurs de renom ou lors d’événements majeurs, des bourses, etc.

Cuvée 2023 complète

TOURS PRÉLIMINAIRES



Lundi 13 mars

Bourbon + Reno McCarthy + Cure-Pipe

Invitée : Thaïs



Mardi 14 mars

Rossomodo + Claudie Létourneau + Jeanne Laforest

Invitée : Anaïs Constantin



Lundi 20 mars

Jeanne Côté + Renaud Gratton + Katia Rock

Invitée : Laura Lefebvre



Mardi 21 mars

Héron + Marie Céleste + Velours Velours

Invitée : Ariane Roy



Lundi 27 mars

gLohm + BRUE + Peanut Butter Sunday

Invitée : Mélodie Spear



Mardi 28 mars

Sloan Lucas + Sami + Menura

Invitée : FIDÈS



Mercredi 29 mars

Emmanuelle Querry + De Flore + Parazar

Invitée : Maude Audet





DEMI-FINALES



Lundi 17 avril

Invitée : Lou-Adriane Cassidy



Mardi 18 avril

Invitée : Kanen



Mercredi 19 avril

Invitée : Mélanie Venditti