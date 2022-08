La star de «Grease» Olivia Newton-John meurt à 73 ans

L’actrice Olivia Newton-John, qui avait interprété le rôle de Sandy Olsson dans le film Grease, est décédée lundi matin à 73 ans.

La nouvelle a d’abord été rapportée par TMZ puis une publication a été partagée sur la page Facebook de l’artiste.

Elle a rendu son dernier souffle «paisiblement dans son ranch du sud de la Californie lundi matin, entourée de sa famille et de ses amis», y apprend-on.

L’actrice anglo-australienne et interprète de Physical a lutté contre le cancer du sein pendant plus de 30 ans.

Si on fait référence à son combat contre la maladie dans la publication Facebook, on ignore encore la cause exacte de sa mort. «Son inspiration curative et son expérience pionnière en médecine des plantes se poursuivent avec le Fonds de la Fondation Olivia Newton-John, dédié à la recherche sur la médecine des plantes et le cancer», précise-t-on dans le communiqué.

Sur les réseaux sociaux, les réactions et les hommages des Québécois et Québécoises n’ont pas tardé peu après l’annonce:

Ma premiere idole après Nadia Comaneci!! Quelle voix quelle belle carrière, quelle douceur! 😩😪 https://t.co/8xQYqzk1pb — Geneviève Borne (@GenevieveBorne) August 8, 2022

Son rôle de Sandy dans Grease me l’a fait découvrir et aimer instantanément!! Quelle voix, quel talent, quelle beauté, quelle belle carrière! R.I.P. Olivia Newton-John pic.twitter.com/G0luxIrJn7 — Geneviève Borne (@GenevieveBorne) August 8, 2022

Cette publication de John Travolta sur Instagram à l’annonce du décès de son amie de longue date, Olivia Newton-John. pic.twitter.com/1JS0Bc6xM8 — Bruno Guglielminetti (@Guglielminetti) August 8, 2022

Olivia Newton-John est décédée…😢💔 Idole de mon enfance, sa mort m’attriste vraiment. Que de souvenirs liés à ses chansons! — Claudia (@GagnonClaudia3) August 8, 2022

Je vous recommande cet article de La Presse : Olivia Newton-John meurt à 73 ans 😭😭😭😭😭 https://t.co/qbo0j7xEiQ — igor (@igorrebelpanda) August 8, 2022

Une grosse perte pour le cinéma américain avec le décès d'Olivia Newton-John 😢 — Julien Lachapelle (@JulienLachapel2) August 8, 2022

Son partenaire de jeu dans Grease, John Travolta, a aussi réagi à son décès sur Instagram.