«Dead by Daylight»: le jeu vidéo d’ici adapté au cinéma par Hollywood

Le développeur indépendant montréalais Behaviour Interactif s’associe avec deux compagnies de production américaines afin de réaliser une adaptation cinématographique du populaire jeu vidéo horrifique Dead by Daylight.

Les compagnies en question, Atomic Monster et Blumhouse, sont connues entre autres pour avoir produit le récent film M3GAN ou encore les populaires Annabelle et Get Out.

«Nous ne pourrions être plus ravis de travailler avec Jason Blum et James Wan, deux géants de l’industrie du film d’horreur, pour élargir davantage l’univers de Dead by Daylight», a déclaré par voie de communiqué Stephen Mulrooney, le vice-président exécutif de Behaviour Interactif, dont le studio est installé dans Le Plateau-Mont-Royal.

Les nouveaux partenaires sont actuellement à la recherche d’un.e réalisateur.trice et d’un.e scénariste afin de rendre possible cette adaptation cinématographique.

«Avec Dead by Daylight, l’équipe de Behaviour met le monde de l’horreur à l’honneur, en ayant créé un incroyable environnement débordant d’atmosphère et de terrifiants vilains, ce qui en fait une adaptation cinématographique parfaitement effrayante», a renchéri le fondateur et PDG d’Atomic Monster, James Wan.

Nous sommes de grands fans du jeu chez Atomic Monster, et nous sommes ravis de porter ce monde terrifiant sur grand écran en faisant équipe avec Blumhouse. James Wan, PDG d’Atomic Monster

Lancée en 2016, le jeu vidéo multijoueur Dead By Daylight consiste à survivre à un tueur tout droit sorti d’un slasher dans la veine des films Halloween ou Friday the 13th. Il compte plus de 50 millions de joueur.euse.s dans le monde et, selon l’entreprise, il trône depuis cinq ans parmi les jeux les plus joués sur Steam.

Un tout nouveau chapitre intitulé Forgé dans le brouillard, qui se déroule dans le monde médiéval, a été lancé en novembre dernier. Preuve de l’énorme engouement suscité par ce jeu vidéo, un jeu de société de Dead by Daylight sortira ce mois-ci, tandis qu’une bande dessinée mettant en scène l’un des personnages de la franchise sera publiée en mai.