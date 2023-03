Prime adapte le «vol de sirop d’érable du siècle» dans une série avec Guillaume Cyr

Impossible d’oublier ce qu’on a appelé le «vol de sirop d’érable du siècle» survenu il y a une dizaine d’années dans un entrepôt de Saint-Louis-de-Blandford. C’étaient 3000 tonnes du précieux liquide – soit 70% de l’approvisionnement mondiale – qui avaient été dérobées sur une période de quelques mois, totalisant des pertes de 18 millions de dollars.

L’histoire a tant imprégné les mémoires qu’elle sera adaptée en une série de fiction par Prime Video, la plateforme de diffusion en continu d’Amazon qui investit de plus en plus dans du contenu canadien et québécois (avec entre autres LOL: Qui rira le dernier?, Pendant ce temps en cuisine, Nuit Blanche, Le village de Three Pines).

La série anglophone mettra en vedette l’acteur québécois Guillaume Cyr dans le rôle de Rémy Bouchard, un agent de sécurité qui, avec le petit mafieux Mike Byrne (l’acteur canadien Chis Diamantopoulos), aidera l’acéricultrice Ruth Landry (l’américaine Margo Martindale), tannée de la lourde bureaucratie qui menace de lui enlever sa ferme. Le vol de sirop d’érable pourrait changer leur avenir et celui de leur communauté.

The Sticky (qu’on pourrait traduire librement par «le collant») sera tournée à Montréal et dans ses environs par les réalisateurs canadiens Michael Dowse et Joyce Wong. Il s’agit d’une coproduction de Blumhouse Television, Megamix, Comet Pictures et Sphère Média. Dans la longue liste de producteur.trice.s délégué.e.s, mentionnons les Québécois.es Josée Vallée et Bruno Dubé ainsi que l’actrice nouvellement oscarisée Jamie Lee Curtis.

Aucune date de diffusion n’est annoncée pour le moment.