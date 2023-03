Pierre-Yves Lord animera le Gala des prix Gémeaux

Quelques semaines après l’annonce du départ de Pierre-Yves Lord de l’émission Deux hommes en or et Rosalie, Radio-Canada et l’Académie canadienne du cinéma et de la télévision dévoilent aujourd’hui qu’il animera le prochain Gala des prix Gémeaux.

La directrice générale de la Télévision de Radio-Canada, Dany Meloul, indique par voie de communiqué que Pierre-Yves Lord «constitue un choix naturel pour succéder à Véronique Cloutier qui a si bien servi ce gala au fil des ans». Hugo Dumas révélait plus tôt cette semaine dans La Presse que l’animatrice désirait se consacrer à d’autres projets, dont Zénith.

La présidente de la section Québec du conseil d’administration de l’Académie canadienne du cinéma et de la télévision, Caroline Gaudette, se dit de son côté ravie de pouvoir compter «sur le talent et le dynamisme exceptionnel» de l’animateur.

Un enthousiasme partagé par le principal intéressé, qui a déclaré qu’il a «déjà le cœur à la fête».

«Pour un passionné du métier et amoureux des rassemblements festifs, c’est une offre irrésistible», a-t-il soutenu par voie de communiqué.

Je souhaite un party funky, une grande communion qui soulignera l’excellence des artistes et artisans de notre petit écran. Ma joie sera immense de faire vivre ça aux téléspectateurs. Je compte déjà les dodos! Pierre-Yves Lord

Pierre-Yves Lord sera d’ailleurs l’un.e des invité.e.s de Tout le monde en parle ce dimanche. Il parlera de ce nouveau mandat ainsi que tous ses projets actuels, dont Bulletin spatial, une série documentaire sur ICI EXPLORA qui examinera les événements de la conquête spatiale qui ont marqué l’imaginaire collectif. L’animateur est également l’ambassadeur de la Francofête, qui se tient jusqu’à dimanche.

Diffusé le 17 septembre prochain sur les ondes de Radio-Canada, le 38e Gala des prix Gémeaux sera réalisé et mis en scène par Jean-François Blais.