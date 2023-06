Christian Bégin a été opéré au cerveau

Christian Bégin a expliqué sur Facebook pourquoi il s’était retiré de la vie publique ces derniers mois : il avait une tumeur au cerveau et a été opéré. « Tout s’est extrêmement bien déroulé », écrit l’animateur de Y’a du monde à messe, qui est de retour à la barre de l’émission pour les six derniers épisodes de l’actuelle septième saison. André Robitaille avait pris le relais en son absence.

Le gourmet annonce toutefois mettre un terme à la tournée de son spectacle humoristique Les 8 péchés capitaux selon Christian Bégin. « Une épreuve comme celle-là invite à la réflexion, écrit-il. À cet égard, c’est à contrecœur que j’annonce l’annulation du reste de ma tournée. Une décision difficile pour moi mais commandée par l’exigence que demande un spectacle seul en scène. »

Ce sont des maux de tête récurrents qui l’ont amené à passer un examen de tomodensitométrie (un scan), qui s’est soldé par une importante intervention chirurgicale au cerveau le 29 mars dernier au Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM).

« La formidable équipe de neuro-chirurgie du CHUM menée par le plus grand que nature Dr Michel W. Bojanowski a procédé à l’ablation d’une tumeur bénigne mais préoccupante dont la présence exigeait une intervention rapide et un minimum de deux mois d’arrêt de travail », explique Christian Bégin, qui n’accordera pas d’entrevue à ce sujet, prend-il le temps de préciser.

Il assure être maintenant « hors de danger », prêt à se remettre « sagement et sûrement en selle ».

« Je tiens à remercier affectueusement André Robitaille d’avoir si généreusement accepté de me remplacer le temps de mon absence. Un défi qu’il a relevé — en sommes-nous étonné.e.s?! — avec grâce, élégance et brio », écrit l’animateur et comédien.

Christian Bégin indique avoir repris « avec la même joie » les tournages de la 16e saison de son émission culinaire Curieux Bégin, diffusée à Télé-Québec, et qu’il tournera en novembre le Spécial des Fêtes de Y’a du monde à messe.

« Je vais bien, j’ai la tête pleine de projets et suis vraiment heureux de retrouver le chemin du travail et surtout les gens qui le rendent si nécessaire, stimulant et signifiant. Encore. Plus que jamais », écrit-il.