Jay Du Temple animera le Gala Québec Cinéma 2023  

C’est l’humoriste et animateur Jay Du Temple qui sera à la barre de la 25 édition Gala Québec Cinéma, qui célèbrera le septième art le 10 décembre prochain sur les ondes de Noovo.

Coproduit par Sphère Média et Bell Média, le gala, qui a annoncé renaître de ses cendres en juillet dernier, en sera à sa 25e édition. Après la comédienne Geneviève Schmidt l’année passée, ce sera au tour de l’ex-animateur d’Occupation double d’être le chef d’orchestre de cet événement qui a pour but de célébrer les productions cinématiques d’ici.

«Je suis très excité à l’idée d’animer le Gala Québec Cinéma», a déclaré par voie de communiqué celui qui a lancé les rodages de son nouveau spectacle, Fin, il y a quelque mois.

«Je suis reconnaissant de la confiance qui m’est offerte. Mon but lors de cette soirée est de célébrer le milieu du cinéma québécois à la hauteur du talent de ses artisans, et de donner envie au public d’aller voir les créations d’ici», ajoute-t-il.

La vice-présidente du développement de contenus, programmation et information chez Bell Média, Suzane Landry, explique que «par sa curiosité, sa fougue communicative et sa proximité avec les gens, Jay Du Temple est la personne toute désignée pour animer cette grande soirée festive, et rejoindre un large public».

Tous les films sortis en salle entre le 6 mars 2022 et le 31 août 2023 pourront s’inscrire afin d’espérer apparaitre sur la liste des nominations. La mécanique de votation et les règlements seront établis prochainement.

Rappelons qu’en octobre 2022, Radio-Canada, qui diffusait la cérémonie, avait annoncé y mettre un terme vu les cotes d’écoute de tels événements en baisse dans les dernières années.