Voyager par les saveurs !

La chronique de cette semaine vous fera certainement voyager. On vous offre un beau tour des saveurs du monde avec des suggestions alcoolisées, des plus intéressantes! Pour ajouter à l’expérience, on vous propose des accords avec une recette d’inspiration grecque.

Pour l’apéro

L’arak est au Liban, ce que l’Ouzo est à la Grèce et le Pastis à la France. La particularité de cet apéritif libanais c’est qu’il est élaboré à partir d’une triple distillation de raisins blancs locaux (obeïdi) et d’anis étoilé. Il se déguste seul ou sur glace, avant le repas ou même, comme le fond les Libanais, en mangeant. L’accord de l’arak avec notre salade grecque, n’est donc pas si farfelu. Les saveurs salines amenées par les olives et la féta, seront joliment contrebalancées par le côté un peu sucré de cet apéritif et par ses notes d’anis étoilé.

D’ailleurs, si vous aimez l’anis, vous allez apprécier cet arak pour la concentration de ses saveurs, en plus d’adorer sa jolie bouteille !

Massaya Arak Apéritif Anisé / Alcool anisé – Arak, 750 ml / Liban

Code SAQ : 13426182 / Prix : 50,00 $

Pour l’accord avec la salade

Quand la belle saison arrive et que les rayons du soleil nous réchauffent, on a envie de ce style de vin rafraîchissant à souhait, qui se prend bien avec des salades ou des fruits de mer.

On connaissait déjà le Pive rosé, le vin rosé préféré des Québécois, on découvre maintenant leur blanc qui séduira par son côté léger et vif. Fait d’un assemblage composé de viognier (40%) et de sauvignon blanc (40%), auxquels on a ajouté une petite dose de roussanne, le vin se démarque par ses notes élégantes de fleurs blanches et d’agrumes.

Outre son caractère vivifiant, on remarque une petite finale saline qui rappellera la mer et la côte crétoise, où la salade grecque trône fièrement !

Le Pive Blanc Pays d’Oc / Vin blanc, 750 ml / France

Code SAQ : 13806097 / Prix : 15,95 $

Pour le plat principal

Accompagnant naturellement la salade grecque, nous aurons des brochettes grillées sur le barbecue, comme plat principal. Plats typiques des régions méditerranéennes, les grillades s’accordent avec des vins rouges plutôt charnus ayant connus un vieillissement en fûts de chêne, pour le côté grillé des arômes.

Ce vin chilien est un excellent choix qualité prix. Ses saveurs restent fruitées et fraîches, sans être trop mûres comme dans certains vins du Nouveau-Monde. Cet avantage découle du fait que le vignoble d’Alto-Maïpo bénéficie de la brise rafraîchissante des Andes. Depuis 80 ans, la maison se démarque par la commercialisation d’élégants cabernets-sauvignons au style classique.

On aime ce vin gourmand, doté de notes de mûres, de cerise et de vanille avec des tanins souples.

Cousino-Macul Antiguas Reservas Valle del Maipo / Vin rouge, 750 ml / Chili, Valle Central

Code SAQ : 212993 / Prix : 17,75 $

Salade de tomates à la grecque avec fromage feta

Préparation : 20 minutes / Portions : 7

Ingrédients

6 c. à soupe d’huile d’olive extra vierge

3 c. à soupe de vinaigre de vin rouge

1 c. à soupe d’origan haché

Sel et poivre au goût

2 concombres pelés, épépinés et coupés en petits morceaux

4 tomates mûres évidées et coupées en bouchées

1 poivron vert évidé, épépiné et haché grossièrement

1 petit oignon rouge pelé et tranché finement

4 onces de fromage féta coupé en cubes

1/2 tasse d’olives Kalamata dénoyautées

Préparation

Dans un grand bol, fouetter ensemble l’huile, le vinaigre, l’origan, le sel et le poivre pour créer la vinaigrette. Ajouter les concombres, les tomates, les poivrons, les oignons, le fromage féta et les olives et mélanger doucement pour combiner les saveurs. Servir immédiatement et déguster !

Bon appétit!

