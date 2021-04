Knight Squad 2 arrive et mets le party dans la cabane

Les gens adorent les jeux de party, tout comme Mario Party, mais qu’en est-il des autres jeux de party? Chainsawesome Games, le studio de Québec, a décidé de lancer un deuxième titre à leur très coloré et déjanté jeu médiéval

Annoncé il y a quelques mois, voilà que l’équipe de Québec derrière Knight Squad a lancé son nouveau titre aujourd’hui sur la Nintendo Switch, XBox One et PC.

Un jeu multijoueur qui vous garantit plaisir et fous rires

Le principe derrière Knight Squad 2 est fort simple : vous devez choisir un chevalier et combattre d’autres chevaliers pour l’honneur et la gloire. Le tout grâce à des armes loufoques et des modes de jeux les plus absurdes les uns les autres. Que ce soit en multi-joueurs local, en ligne ou en solo, vous aurez un plaisir fou à défier vos adversaires en mêlée royale, en capture du Graal, en chasse d’âmes et bien plus encore.

Comme si ce n’était pas assez, vous avez même la possibilité de rendre le tout encore plus intense et chaotique en activant changeant les armes de départ, en modifiant les bonus ou même en rendant les corps explosifs ou des planchers glissants.

Il n’y a pas que la mort qui compte Il n’y a pas que la mort qui compte

C’est quand même très plaisant de voir des jeux de partys de ce genre. Qui plus est, c’est encore plus plaisant quand certains des modes de jeux vous proposent de changer les couleurs des tuiles au sol en tentant d’éliminer vos adversaires qui tenteront de changer vos couleurs pour les leur. Ajoutez à cela les courses avec pièges et boosts, les jeux de soccer, etc.

Mon mode de jeu préféré Mon mode de jeu préféré

Bien que le jeu soit super plaisant et ayant des parties qui sont très rapidement jouées, le mode de jeu que j’ai préféré est définitivement le tout nouveau mode : Payload. Dans ce mode, vous êtes en équipe de quatre et le but ultime est de réussir à pousser un wagon rempli de dynamites dans le camp adverse pour le faire sauter. Bien entendu, vos adversaires devront tout faire pour vous en empêcher et, à l’inverse, tenter de pousser le wagon dans votre camp.

Un excellent jeu familial

Définitivement, Knight Squad 2 est un excellent jeu pour jouer en famille. Il est plaisant en solo et en ligne mais le fait de pouvoir le jouer tous ensemble dans la même pièce en criant, en riant et en tentant de déstabiliser les autres en les poussant, ça rend le jeu encore plus drôle et plus plaisant.

Sincèrement, chapeau à l’équipe de Chainsawesome Games pour ce parfait petit jeu coloré, aux graphismes plaisants, à la musique idéale et au gameplay à la fois simple et rapide. On ne se tanne définitivement pas quand on a ce jeu entre les mains!

Merci à Chainsawesome Games pour la copie du jeu!

