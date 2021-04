Des blancs pour des repas légers !

Les blancs gagnent en popularité! Du moins, chez les femmes, qui en font leur vin préféré. Cela tombe bien car ils sont parfaits pour accompagner les plats légers comme les salades, les poissons ou fruits de mer. Pourquoi pas aussi un accord avec des œufs? En voici un avec notre recette de la semaine.

Willm Riesling Réserve

Le riesling est le cépage roi de l’Alsace.

On aime son élégance, son côté ciselé, cristallin frais et fruité. La maison Willm produit de très bons rieslings, qui sont des ambassadeurs de la pureté du cépage. C’est le genre de vin que l’on aime déguster avec des poissons, des fruits de mer ou encore, une omelette façon sushi, comme dans notre recette qui contient aussi du saumon fumé. La fraîcheur de cette cuvée s’harmonisera avec ce repas léger. Ses notes de citron, de paille et de jasmin, vont à merveille avec le poisson et l’œuf.

Sa texture délicate, ses notes pétrolées en finale et son côté sec (seulement 3g de sucre) rafraîchira les palais des plus assoiffés!

Willm Riesling Réserve/ Vin blanc, 750 ml / France, Alsace / Code SAQ : 11452 / Prix : 18,05 $

Sauvion Val de Loire Chenin Blanc

Dès que le soleil réchauffe la province, on a envie de fraîcheur et de menus légers.

C’est souvent le cas aussi pour les vins. Le chenin est le cépage presqu’officiel de la belle saison! On en trouve beaucoup dans la région de la Loire en France où il se déguste dans les vins secs tranquilles, comme celui-ci, mais aussi dans les vins effervescents et les vins doux. La vivacité de ce cépage, son côté fruité et jovial, en fait un bon compagnon pour les plats de poissons légers, les fruits de mer au citron ou les omelettes, comme celle de notre recette.

Offert en monocépage, on découvrira les notes typiques de poire, de compote de pomme et de fleurs blanches du vin.

Sauvion Val de Loire Chenin Blanc / Vin blanc, 750 ml / France, Centre-Ouest / Code SAQ : 13993312 / Prix : 12,95 $

Ken Forrester Petit Chenin Blanc Stellenbosch

Après la Loire, le chenin est aussi un cépage de prédilection en Afrique du Sud, où on le retrouve planté en grand nombre, particulièrement dans la région de Stellenbosch.

La maison Forrester, avec sa gamme « Petit », commercialise des vins d’entrées de gamme, aux qualités indéniables pour le prix. Prenez ce chenin blanc, vinifié en jeunesse, il s’affirme par une éclatante fraîcheur et des notes affirmées de pomme verte croustillante et de pamplemousse. Facile à boire, créé pour accompagner les repas légers, les lunchs et même les brunchs (pourquoi pas ?), ce vin plaira à tous avec son côté pimpant et savoureux!

Dégustez-le avec notre recette d’omelette-sushi de la semaine, vous verrez à quel point cet accord est plaisant!

Ken Forrester Petit Chenin Blanc Stellenbosch / Vin blanc, 750 ml / Afrique du Sud, Western Cape / Code SAQ : 10702997 / Prix : 14,00 $

Rouleau de sushi aux œufs avec saumon, avocat et fraises

Temps de préparation : 15 min / Portions : 1 rouleau de 5 morceaux / Temps de cuisson : 8 à 10 min

Ingrédients

1 feuille d’algue grillée Nori

250 ml / 1 tasse de riz à sushi cuit et tiède

180 ml / 3/4 tasse de laitue frisée ciselée finement

50 g de saumon frais cru ou saumon fumé coupé en petites tranches minces

15 ml / 1 cuil. à table d’échalote verte ciselée

60 ml/ 1/4 tasse de mayonnaise épicée du commerce (ou de la mayo mélangée avec de la sauce sriracha au goût)

4 tranches d’avocat

1 concombre libanais coupé en juliennes

4 à 5 petites fraises tranchées

Préparation

Dans une grande poêle antiadhésive, faire chauffer l’huile végétale.

Ajouter le mélange d’œuf et cuire doucement à couvert de 8 à 10 minutes (ou jusqu’à ce que l’œuf soit pris et perde de sa coloration).

Déposer l’omelette en l’étendant sur un papier parchemin.

Sur un plan de travail, déposer la feuille d’algue. Étendre le riz partout sur celle-ci.

Déposer ensuite l’algue avec son riz sur l’omelette.

Garnir le futur rouleau sushi de laitue, de tranche de saumon, d’échalote, de mayonnaise épicée, d’avocat, de concombre et de morceaux de fraises.

Utiliser le papier parchemin pour rouler le wrap-sushi.

Trancher le rouleau en rondelles d’un pouce.

Déposer les rouleaux dans une assiette.

Accompagner de gingembre mariné, du reste de mayonnaise épicée et de sauce soya.

Décorer de graines de sésame.

Siiiii bon !

Bon week-end ! Santé !

