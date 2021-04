Trois vins pour un accord avec le veau!

Chronique vins et plaisirs par Marie-Claude Di Lillo

Cette semaine, on se cuisine un excellent plat de médaillons de veau et on choisit entre trois vins, en blanc ou en rouges, qui nous feront passer un très bon moment. Voici 3 cuvées abordables à découvrir (ou à redécouvrir) !

Adega de Pegões Colheita Seleccionada Peninsula de Setubal

Si vous cherchez un bon vin blanc pour vos grillades, en voici un à prix imbattable! Les amateurs de vins ronds et onctueux, en fera certainement l’un de leurs favoris. Vieilli en fûts de chênes américains et français et élevé sur lies pendant 3 ans, le vin a eu le temps de gagner en texture et en saveurs. C’est un assemblage de cépages locaux qu’on a judicieusement amalgamé avec du chardonnay. Il en résulte en un vin à la fois complexe et gourmand. Des notes de compote de pommes, de bois de santal, de poires et même de caramel au beurre s’ajoutent à une petite touche de coing.

Aromatique et élégant, il sera parfait pour la volaille, le porc ou le veau.

Adega de Pegões Colheita Seleccionada Peninsula de Setubal

Vin blanc, 750 ml / Portugal, Péninsule de Setúbal / Code SAQ : 10838801

Prix : 12,70 $

Carrelot des Amants Brulhois

Un classique à redécouvrir qui fera un bel accord avec nos médaillons de veau marinés à l’échalote! Les vins du Sud-Ouest offrent de bons rapports qualité-prix. Celui-ci en est un parfait exemple. Le nom de cette cuvée a été inspiré par une légende qui raconte qu’en 1574, la Reine Margot a eu pour amant Charles de Balzac, chevalier du roi. On les aurait aperçus dans une ruelle, appelée « carrelot », dégustant une coupe de vin. La cave coopérative qui a donné ce nom au vin produit des rouges appelés « vins noirs », en raison de leur couleur foncée. Celui-ci est un assemblage dominé par le merlot et son caractère fruité (prunes, cassis) plaît autant que son tempérament moyennement corsé.

Carrelot des Amants Brulhois / Vin rouge, 750 ml / France, Sud-Ouest

Code SAQ : 508879 / Prix : 12,90 $

Tedeschi Capitel San Rocco Ripasso Valpolicella Superiore 2017

Les « ripasso » démontrent souvent une bonne structure, des tanins présents et des arômes complexes. Ils s’accordent avec beaucoup de plats : pizzas, pâtes, viandes grillées ou rôties. Cependant, il arrive que les vins issus de la technique « ripasso » (deuxième fermentation sur des lies d’amarone) s’avèrent lourds et affichent des notes de fruits beaucoup trop mûrs. Heureusement, ce n’est pas le cas ici. Beaucoup de finesse et de fraîcheur pour ce millésime 2017 qui a de la mâche, mais n’outrepasse pas les limites de la robustesse. Un vin qui goûte bon les mûres, les cerises déshydratées, les épices et qui se termine sur des notes agréables de cuir.

Parfait pour nos délicieux médaillons de veau de la semaine!

Tedeschi Capitel San Rocco Ripasso Valpolicella Superiore 2017

Vin rouge 750 ml / Italie, Vénétie / Code SAQ : 972216 / Prix : 21,10$

Médaillons de filet de veau marinés à l’échalotte, style Montréal

Rendement : 2 portions / Temps de préparation : 15 minutes / Temps de cuisson : 10 minutes

Ingrédients

4 médaillons de filet de Veau du Québec d’environ 70 g (2,5 oz) chacun

et de 2,5 cm (1 po) d’épais

Marinade

250 ml (1 tasse) de vin (vin blanc : fruité et vif ou vin rouge : aromatique et souple)

vin rouge : aromatique et souple) 125 ml (1/2 tasse) d’échalotes françaises hachées finement

10 ml (2 c. à thé) d’épices à bifteck de Montréal

60 ml (1/4 tasse) d’huile de canola

Poivre au goût

Préparation

Dans un bol, mélanger tous les ingrédients de la marinade. Mettre les médaillons de veau dans un plat, verser la marinade sur la viande et laisser mariner au réfrigérateur pendant 1 heure. Retirer les médaillons de la marinade et les égoutter. À feu vif, marquer les deux côtés des médaillons et terminer la cuisson sur la grille du haut ou à basse température. Pour une cuisson rosée, retirer les médaillons du barbecue (BBQ) lorsque le volume des médaillons commence à diminuer, que les sucs apparaissent des deux côtés et que la température interne atteint 150 °F (66 °C), puis laisser reposer quelques minutes avant de servir.

Découvrez encore plus de recettes de Veau du Québec ici.

Bon appétit!

