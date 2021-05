8 idées d’activités pour remplir votre été

Prêt pas prêt, confiné pas confiné, l’été s’amène avec ses grandes sandales et il faudra bien savoir en profiter! D’ailleurs, plusieurs événements qui vous permettront d’échapper momentanément à votre divan ou votre cour arrière annoncent déjà leur tenue. Agrotourisme, exposition artistique, faune et flore, challenge sportif, culture et histoire d’ici et d’ailleurs… Il y en a pour tous les goûts, et pour toute la famille.

Voici huit belles occasions d’escapades et d’activités à mettre à votre agenda durant la saison estivale. Parce qu’on a besoin!

Cet été, partez à la découverte du Saint-Laurent!

Biophare

Le Biophare présente La nature du Saint-Laurent, une exposition qui dévoile toute la splendeur des habitats, de la flore et de la faune du Saint-Laurent, à partir des Grands Lacs jusqu’au golfe.

Elle met en lumière les milieux naturels de ce majestueux cours d’eau ainsi que les défis à relever pour assurer leur préservation.

Pour vivre l’expérience complète, partez à la découverte de la réserve de la biosphère du Lac-Saint-Pierre reconnue par l’UNESCO à bord de l’une de nos excursions nautiques. Notre Randonnée nature vous fera vivre des moments de dépaysement, tout près de chez vous!

Pour plus d’informations: biophare.com et randonneenature.com

Course des pompiers de Laval : une édition virtuelle pour garder la flamme!

La course des pompiers de Laval

Crédit photo: Dominick Gravel

Sortez vos espadrilles, la Course des pompiers de Laval est de retour et invite petits et grands à courir ou à marcher le dimanche 6 juin au profit de la Fondation des pompiers du Québec pour les grands brûlés.

Afin d’assurer la sécurité des participants et de respecter les directives de la Santé publique du Québec en cette période de pandémie de la COVID-19, la Ville de Laval s’est toutefois tournée vers une édition virtuelle.

Les participants pourront choisir le parcours de leur choix dans leur quartier ou même s’activer sur leur tapis roulant. De plus, ils ne seront pas limités au 6 juin : ils pourront relever le défi au moment de leur choix entre le 28 mai et le 13 juin, et ce, à la course ou à la marche.

Pour plus d’informations, consultez le coursedespompiers.laval.ca

Le plus ancien festival du Canada qui célèbre les arts du patrimoine asiatique année après année

Festival Accès Asie

Le mois de mai est le Mois du patrimoine asiatique et pour célébrer les arts et les cultures asiatiques dans toute leur diversité, participez à la 26e édition du Festival Accès Asie 2021!

Basé à Montréal, le festival fait la promotion des arts, des cultures et des histoires asiatiques à travers une grande variété de disciplines artistiques, incluant les arts visuels, la danse, le théâtre, le cinéma, la musique, la littérature et les nouveaux médias.

Du 6 au 29 mai 2021, le festival propose une programmation pluridisciplinaire avec 16 événements en ligne majoritairement gratuits à Montréal.

Pour plus d’informations : accesasie.com

Des activités, des produits… à proximité de chez vous! Achetez local. Appréciez Laval.

Saveurs de Laval

Vous cherchez des activités à faire à proximité? À Laval, il y en a pour tous les goûts!

De l’autocueillette de tulipes et même de glaïeuls, de petits fruits et d’une grande variété de légumes, en passant par un labyrinthe géant en plein cœur d’un champ de maïs ou d’une visite champêtre dans un vignoble, les saisons du printemps et de l’été sont débordantes d’activités diversifiées.

Profitez du beau temps pour parcourir l’île d’est en ouest et découvrez l’ampleur de l’offre agrotouristique : achetez vos fleurs pour garnir votre terrasse et remplissez votre frigo avec des produits frais et transformés directement à la ferme.

D’ailleurs, plusieurs kiosques à la ferme sont accessibles en transport en commun.

Visitez le saveursdelaval.com pour en savoir plus!

LA destination karting pour amateurs de vitesse et de sensations fortes

SH Karting de Mont-Saint-Hilaire

Fondée en 1975, SH Karting est une superbe piste de course aménagée tout près du Mont-Saint-Hilaire.

Depuis plus de 40 ans, plusieurs pilotes célèbres ont entrepris leur carrière à SH Karting : Jacques Villeneuve, Patrick Carpentier, Bertrand Godin, Andrew Ranger, Bruno Spengler, Lance Stroll et bien d’autres.

SH Karting est la destination de choix pour les passionnés du Karting, autant pour les activités en famille ou entre amis que pour les propriétaires de karts de compétition.

À juste 20 minutes de l’île de Montréal, SH Karting comprend 2 pistes asphaltées et éclairées et est la seule piste extérieure qui est en opération 12 mois par année.

Pour plus d’informations : shkarting.com

Le Village Québécois d’Antan, expérimentez-le, goutez-le, vivez-le

Village Québécois d’Antan de Drummondville

Avec ses dizaines de bâtiments d’époque reconstituant un village traditionnel situé en pleine nature et son éventail de personnages colorés invitant les visiteurs à entrer dans leur univers grâce à leurs récits captivants, le Village québécois d’antan propose une expérience culturelle authentique et divertissante à souhait, tout en offrant une immersion totale dans le Québec francophone des 19e et 20e siècles.

Que vous soyez un parent à la recherche d’activités attrayantes pour toute la famille, un passionné d’histoire ou un amateur de promenades au cœur de décors exceptionnels, chacun y trouvera son compte!

Visitez le villagequebecois.com sans tarder afin de découvrir sa programmation et ses nouveautés! Il est à noter que cette attraction touristique unique divertit petits et grand toute l’année grâce à ses événements thématiques.

Pour découvrir la faune du Québec, dans un cadre naturel et enchanteur

Zoo Ecomuseum de Saint-Anne-de-Bellevue

Seul zoo dévoué à la faune du Québec exclusivement, le Zoo Ecomuseum accueille des animaux non réhabilitables en milieu naturel afin de leur offrir un foyer permanent sécuritaire et aimant, au sein d’une institution dévouée à leur bien-être. Blessés, orphelins ou encore nés sous soins humains, les résidents du Zoo Ecomuseum n’ont pas les habiletés requises à la survie en milieu naturel.

Choix de sortie écoresponsable par excellence, la mission de l’institution est fondée sur l’éducation environnementale, la conservation de la faune en milieu naturel et le bien-être animal.

Au détour des sentiers, croisez le regard d’un ours noir, d’un lynx du Canada ou encore d’un aigle royal, tout en profitant de la nature sans quitter l’île de Montréal!

Pour plus d’informations : zooecomuseum.ca

Le Symposium International de la sculpture de Saint-Georges

Beauce Art

Du 23 mai au 13 juin prochain aura lieu l’édition 2021 du Symposium international de la sculpture de Saint-Georges.

Pour l’occasion, la population est invitée à suivre l’évolution des œuvres en ligne sur la page Facebook et à se rendre sur le site Web pour en connaître davantage sur la thématique et les artistes de ce 7e Symposium exclusivement québécois.

Le Symposium international de la sculpture de Saint-Georges accueillera, cette année encore, des sculpteurs qui brillent par leur audace et leur talent.

Compte tenu de la situation mondiale, la présente édition est constituée uniquement d’artistes québécois vu les circonstances exceptionnelles entourant la pandémie. Le Symposium se fera à distance. Chaque sculpteur réalisera donc son œuvre dans son atelier, sous supervision de l’équipe technique de Beauce Art.

Les sculptures complétées seront installées sur place à Saint-Georges au début du mois de juin 2021.

Pour plus d’informations : beauceart.com

Si vous n’aviez pas d’idées, vous voilà maintenant un peu plus outillés!

Autant de façons de se divertir, de bouger et de cultiver vos connaissances, que vous soyez seul, en couple ou en famille. Qui plus est, votre participation encouragera des créateurs, des artisans et de la main-d’œuvre bien de chez nous. N’hésitez pas à visiter les sites web des événements ou à communiquer directement avec les organisateurs afin d’en apprendre davantage sur leur déroulement.

Bonne escapade!

