Boire le Portugal et ne pas en revenir!

Évoquant des plages infinies, une histoire riche et des plaisirs gastronomiques résolument tournés vers la mer, le Portugal était en voie – avant la pandémie – de devenir l’une des destinations les plus populaires auprès des Québécois. Ce n’est donc sûrement pas un hasard si les vins portugais gagnent en estime dans la Belle Province, alors qu’une abondance de produits formidables débarque sur les étalages de la SAQ…

Cependant, bien que certains Québécois – charmés – auront eu tôt fait de passer des commandes chez leur SAQ traitante, à leur retour de la República Portuguesa, cet engouement est avant tout dû aux producteurs portugais eux-mêmes, qui offrent une myriade de produits spectaculaires à des prix modiques.

Parmi ceux-ci, une coopérative établie depuis 1958 dans la péninsule de Setúbal embouteille de petits trésors vinicoles qui gagnent vraiment à être découverts.

L’Adega Agrícola Santo Isidro de Pegões

Le terroir de Pegões est unique en termes de conditions climatiques et pédologiques, situé entre deux réserves naturelles : l’estuaire du Tage au nord-ouest et le Sado au sud-ouest. On y retrouve un climat de type méditerranéen, alors que son sol, nommé Pliocenico de Pegões, est formé depuis des millions d’années par les sables transportés par les fleuves Tage et Sado.

C’est sans contredit la combinaison climat / sol qui donne son caractère unique aux vins de Pegões. Le vignoble en produit une grande variété, dont les cépages rouges sont constitués à 65 % de Castelão (Periquita), mais aussi de Touriga Nacional, Aragonês et Cabernet Sauvignon, entre autres. Pour les blancs, on assemble les Fernão Pires (40 %), Muscat (25 %), et pour les 35 % restants, les Tamarez, l’Arinto, l’Antão Vaz et Chardonnet.

Pas étonnant que Jaime Quendera, l’œnologue le plus réputé du Portugal, y ait élu domicile. Déjà encensée dans son propre pays et gagnante deux années consécutives du trophée du meilleur producteur de vins portugais, décerné par l’International Wine & Spirit Competition (IWSC), la Cooperativa est déjà bien présente sur nos étalages. Voici quelques bouteilles à mettre impérativement sur votre liste de découvertes.

Vale da Judia

Robe jaune-vert claire. Nez s’ouvrant sur des parfums exubérants de muscat et de fleurs. Fraîche et légère, sa finale est agréable et persistante. Excellent à l’apéritif, il se marie aussi très bien avec les poissons et les fruits de mer.

Vin blanc, 750 ml

Portugal, péninsule de Setúbal

Code SAQ : 10513184

Prix : 10,30 $

Adega De Pegões Colheita Seleccionada

Assemblage de cépages nobles aux arômes de fruits rouges et noirs bien mûrs et de compote, il regorge de tanins souples, avec une finale longue et persistante. S’harmonise avec le gibier, les viandes grillées et les fromages forts.

Vin rouge, 750 ml

Portugal, péninsule de Setúbal

Code SAQ : 13679892

Prix : 16,55 $

Adega de Pegões Colheita Seleccionada

Ce vin se distingue par sa couleur jaune paille et ses arômes intenses de fruits exotiques, de citron confit et de bois frais. En bouche, on reconnaît des saveurs de poires et de pommes bien mûres, accompagnées de notes boisées. Parfait avec filet de saumon sur compote de pommes au beurre, brochettes de poulet et ananas grillés et tous les fromages à pâtes molles.

Vin blanc, 750 ml

Portugal, péninsule de Setúbal

Code SAQ : 10838801

Prix : 12,70 $

Fontanário de Pegões

Palmela

Doté d’une robe de couleur rubis, ce vin possède des arômes intenses de pruneaux, de torréfaction et de bois. En bouche, sa texture est presque grasse et ses tanins sont souples. Sa finale est persistante et équilibrée. Accompagnez-le d’un confit de canard aux figues ou d’un burger de veau à la mayonnaise épicée.

Vin rouge, 750 ml

Portugal, péninsule de Setúbal

Code SAQ : 10432376

Prix : 12,95 $

Fonte do Nico

Castelão

De couleur rubis profond. Au nez, il dégage des arômes de petits fruits sauvages et d’épices. En bouche, il est léger, frais et fruité. Sa finale est harmonieuse et gouleyante. Se marie allègrement avec les pâtes à la sauce tomate, la pizza ou une morue braisée à la portugaise.

Vin rouge, 750 ml

Portugal, péninsule de Setúbal

Code SAQ : 12525120

Prix : 8,30 $

Peu importe si vous n’avez jamais mis les pieds au Portugal, les vins surprenants et très charismatiques de l’Adega Agrícola Santo Isidro de Pegões vous feront assurément voyager, le tout à de petits prix… Faites-vous plaisir, vous n’en reviendrez pas!

Comme on dit au Portugal, Saúde!

