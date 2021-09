Métro x Trente présente Chloé Rochette

Chloé a vite compris que son amour du sport, sa joie de vivre et son étonnante capacité à voir l’aspect excitant des défis pouvaient avoir un effet contagieux sur les autres. C’est grâce à cette passion qu’elle fonde Le Mouvement HappyFitness. La mission de son entreprise (qui est aussi sa mission de vie): changer le discours et démocratiser tout ce qui entoure le mouvement et le bien-être. Défaire les barrières qui associent l’entrainement à l’esthétisme, la performance et la dépense d’argent. Son désir est de prouver aux gens que c’est beaucoup plus simple que ça et que tout le monde peut s’entrainer. Son but: rendre la société plus mobile et vivante.

Moteur de motivation

Les personnes qui travaillent pour moi et notre précieuse clientèle. Je n’en reviens pas que des gens d’une aussi grande qualité investissent leur temps pour faire avancer mon projet de cœur. C’est une chance! Il n’y a pas plus grande source de motivation que la marque que tu laisseras sur ton équipe et sur les gens qui vont nous côtoyer.

Un(e) Montréalais(e) qui vous admirez

Il y a quelques années, j’ai assisté à une conférence donnée par Marie-Josée Richer, la fondatrice de Prana. Ça m’avait vraiment inspirée. Elle a une vision très unique de la business et de l’entrepreneuriat. À ce moment-là, elle se préparait à partir en voyage pendant un an avec son mari et ses enfants. Elle était alors dans le processus de déléguer ses tâches; elle disait qu’elle avait confiance en son équipe, qu’elle jugeait prête et solide. C’était la première fois que j’entendais un entrepreneur déclarer que son but n’était pas seulement de faire du profit. J’aime cette façon de voir les choses. Cette femme a eu beaucoup d’impact sur mon parcours. J’essaie toujours d’intégrer mon entreprise à ma vie et de ne pas laisser le travail prendre le dessus.

Inspiration

N’importe où à Montréal où je m’aventure en courant! J’aime beaucoup faire des longues distances; je fais le tour de la ville et des quartiers ou je vais sur la montagne. Pour moi, c’est la meilleure façon de m’inspirer, de trouver des idées et d’avoir un regain d’espoir quand je sens que j’en ai besoin.

Endroit préféré à Montréal

Le parc Jeanne-Mance, parce que c’est une oasis de nature en plein milieu de la ville. C’est aussi là qu’on a commencé les premiers cours de HappyFitness, alors c’est un endroit significatif pour moi.

Votre quartier

La Petite-Patrie. J’aime l’énergie des gens dans ce quartier! Quand on entre dans les restos, les cafés ou les magasins locaux, les propriétaires y sont souvent et ils nous racontent l’histoire de leur commerce. C’est toujours intéressant pour moi de les écouter. J’aime en apprendre plus au sujet des personnes que je rencontre.

Un endroit à découvrir dans La Petite-Patrie

J’habite juste à côté du café Soucoupe et c’est une place que j’aime bien. Il y a une belle petite terrasse ensoleillée. Quand on entre dans ce café, c’est comme entrer dans un autre univers, très convivial. Des fois, je m’y rends juste pour aller jaser avec les gens.