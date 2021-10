Les déguisements d’Halloween les plus populaires en 2021

Pour éviter les malaises lors de votre prochain party d’Halloween – on vous l’a dit de ne pas vous déguiser en autochtone! –, les spécialistes du costume d’Imagine le Fun ont identifié les grandes tendances pour ce 31 octobre.

Squid Game

Sans surprise, la série coréenne qui a connu le plus gros démarrage de l’histoire de Netflix Squid Game inspire les Halloweeneux cette année. Combinaisons rouges, masques marqués d’un triangle, d’un cercle ou d’un carré, ou ensembles sarcelle des participants au jeu seront partout. Les plus diaboliques pourront opter pour l’accoutrement de la poupée meurtrière qui fusille les participants du regard dans la série.

La Casa de papel

Oui, encore. Vous croiserez probablement quelques cambrioleurs de La Casa de papel ou La Maison de Papier en français, pendant votre porte-à-porte. C’est que la série en est à sa cinquième et dernière saison sur Netflix. Les tout derniers épisodes devraient être diffusés début décembre. Pour recréer le look, ici aussi, il faut simplement une combinaison rouge et un masque moustachu.

Médecin de la peste

L’actuelle crise sanitaire due à la COVID-19 donne des envies d’aller piger dans la garde-robe d’une autre pandémie, celle de la peste. Pour se protéger de la maladie au 17e siècle, les médecins portaient des masques pour le moins lugubres au nez allongé qui faisaient penser à un bec d’oiseau. Accompagné d’une longue tunique et de gants caoutchouteux, vous aurez l’air d’un docteur effrayant de l’époque, tout en restant à l’abri de toutes contaminations (ou marques d’affection des enfants qui auront sans doute peur).

Cruella

Depuis la sortie de la nouvelle version de Cruella de Disney mettant en vedette Emma Stone, la vilaine qui en veut aux pitous dans les films 101 Dalmatiens refait surface pour Halloween. Cheveux blancs et noirs, lèvres rouge vif, long porte-cigarette et cape tachetée seront nécessaires pour personnifier Madame d’enfer.

Cosplay

C’est une mode qui ne s’essouffle pas. Les déguisements de cosplay seront partout cette année, peut-être un résultat de l’annulation du Comiccon Montréal 2020. Pour honorer le look, on se couvre d’accessoires signature de nos superhéros favoris, on s’inspire des mangas, et on ose la couleur, les maquillages rocambolesques et parfois une touche sexy pour adultes. Les tout-petits vous demanderont plutôt un uniforme de Fortnite.

Among Us (pour enfants)



Les petits astronautes colorés du populaire jeu vidéo en ligne Among Us sortent de leur univers spatial pour gagner la Terre cette année encore. S’il est possible d’acheter le costume dans certaines boutiques d’Halloween, vous pouvez aussi essayer de le fabriquer à la maison pour seulement 10 $, comme en témoigne cette vidéo.

Les classiques Spider-Man et Frisson restent très en vogue. L’équipe derrière la boutique Imagine le fun (une institution montréalaise ouverte depuis 1989) affirme aussi remarquer un attrait marqué pour les articles gothiques et les capes en 2021.