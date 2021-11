Énola Bédard: des Galeries de la Capitale à Hollywood Boulevard

La tiktokeuse québécoise Énola Bédard dansera la chorégraphie Level Up de Ciara dans le nouveau Just Dance 2022.

La danseuse et ex-vedette de Révolution Énola Bédard ne cesse d’impressionner. Aujourd’hui, des millions de personnes la suivent sur TikTok, dont Cardi B et Shakira. Portrait d’une étoile québécoise à l’ascension fulgurante.

À peine un an après avoir créé son compte TikTok, la danseuse québécoise de 21 ans Énola Bédard a su attirer l’attention et plus de 11 millions d’abonnés. Parmi eux, on compte notamment Shakira et Cardi B (rien de moins!), et on croise aussi du beau monde dans ses commentaires, comme par exemple la chanteuse Normani.

Si elle s’autoproclame «CEO of dancing in public» sur TikTok, c’est parce qu’elle s’est fait connaître grâce à des performances impromptues dans différents lieux publics. Son premier dancefloor? Les Galeries de la Capitale à Québec.

Filmée par sa mère en train de danser dans le centre commercial, elle décide de publier la vidéo sur TikTok. Le succès est immédiat et la vidéo récolte 20 millions de visionnements en 24 heures à peine!

«Depuis cette journée, ma vie a complètement changé, raconte-t-elle. C’est comme si j’étais montée dans un train qui avance à toute vitesse. Ça n’arrête jamais!»

Aujourd’hui installée à Los Angeles, Énola a bien changé de décor puisqu’elle performe désormais sur Hollywood Boulevard. Seule ou avec quelques autres danseurs, elle fait des covers de chorégraphies bien connues de J-Lo, Beyoncé, Sia ou, tout récemment, de Michael Jackson dans Thriller pour Halloween.

«Je me suis d’abord fait connaître plus à l’international qu’ici, mais je ne veux vraiment pas oublier d’où je viens», insiste toutefois la jeune femme.

Ses prochaines vidéos seront d’ailleurs inspirées de musiques québécoises, nous glisse-t-elle…

Prête pour d’autres défis

Si la danse est sans conteste sa passion première, Énola ne met pas de limites à ses ambitions et espère percer dans d’autres industries. Et ça commence déjà!

La danseuse, qui s’entraînait plus jeune sur Just Dance, a été contactée par Ubisoft pour l’édition 2022 du jeu.

Après s’être amusée à reprendre certaines des chorégraphies du jeu dans ses vidéos TikTok, elle prêtera sa silhouette et son talent à Level Up de Ciara. Un partenariat – exclusif au Canada – qui semble lui correspondre à 100%

«Je suis quelqu’un qui level up tout le temps, donc c’était le parfait choix de chanson pour m’inclure dans le jeu et présenter mon histoire», pense-t-elle.

On a hâte de voir quel sera le prochain niveau à passer!