Ce qui a changé en mieux en 20 ans 

À l’occasion du 20e anniversaire de Métro, on revient sur les transformations positives des deux dernières décennies.

L’éveil aux enjeux raciaux

En 2006, l’Assemblée nationale du Québec reconnaît février comme le Mois de l’histoire des Noirs.

En 2013, le mouvement #BlackLivesMatter est créé aux États-Unis.

En 2020, le décès de George Floyd lors d’une intervention policière provoque une vague de protestation sans précédent qui éveille les consciences.

Moins de préjugés envers la santé mentale

81% des Canadiens se disent plus sensibles aux troubles de santé mentale.

D’ailleurs, plus de la moitié observent une déstigmatisation par rapport à ces enjeux.



Source: Centre de toxicomanie et de santé mentale en 2015

Prise de conscience environnementale

Des débuts de l’agriculture biologique à l’avènement du mouvement zéro déchet, les idées écolos ont fait du chemin.

79% des Québécois affirment qu’il est urgent d’agir pour contrer les changements climatiques. (Source: Baromètre de l’action climatique 2020 par Unpointcinq et l’Université Laval)

500 000 personnes défilent dans les rues de Montréal en 2019 lors d'une marche pour le climat historique.

Ouverture aux enjeux autochtones

2008 : Le Canada présente des excuses officielles aux victimes des pensionnats

10 députés autochtones sont élus à la Chambres des communes, 2 (Jody Wilson-Raybould et Hunter Tootoo) sont nommés ministres.

2016 : Le Canada signe officiellement la Déclaration sur les droits des peuples autochtones de l'ONU de 2007, qui reconnait les droits des peuples autochtones à une autonomie gouvernementale

2021 : Création de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation #ChaqueEnfantCompte

2021 : Mary Simon, une femme d'origine inuite, est nommée gouverneure générale du Canada

La condition des femmes

Alors qu’en 1998, au Québec, les hommes étaient payés en moyenne 16% de plus que les femmes, cet écart a été réduit à 8,1% en 2020 . Encourageant!

Le mouvement #metoo (ou #moiaussi) permet à des milliers de femmes de dénoncer leurs agresseurs et d'être enfin écoutées.

Le poids des mots

Le mot en N

Amérin****

Tapet**



Alors qu’il y a 20 ans, certains termes homophobes, racistes ou réducteurs à l’endroit des communautés marginalisées faisaient partie du langage populaire, ils se font plus rares de nos jours. Les personnes qui les prononcent risquent fort de se faire rabrouer.

La légalisation du cannabis

Le pot est maintenant légal. Les succursales de la SQDC se multiplient.

Septembre 2019: 20 succursales

Septembre 2020: 45 succursales

Novembre 2021: 78 (9 à Montréal)

Le bénéfice net est entièrement versé au gouvernement et réinvesti notamment en prévention et en recherche en matière de cannabis.

Végétarisme

Le nombre de végétariens au Canada est passé d’environ 900 000 à près de 3 millions en l’espace de 15 ans, selon une étude de l’ Université de Dalhousie. Et c’est tant mieux pour la santé et l’environnement!



Montréal compte aujourd’hui 113 adresses gourmandes végétariennes ou véganes, selon l’Association végétarienne de Montréal.



La plupart des restos offrent sinon des options végétariennes (intéressantes).



La diversité corporelle et la lutte contre la grossophobie

«On est passé d’une représentation nulle à une représentation souvent hyper-stéréotypée. J’ai espoir en une éventuelle reconnaissance de la grossophobie par la société et la loi.» – Edith Bernier, autrice et fondatrice de Grossophobie.ca

Fluidité de genre et de sexualité

2015 – Le changement de sexe – sans intervention médicale – est reconnu sur les documents officiels du Québec (certificat de naissance, carte d’assurance maladie, etc.).



Depuis juin 2016, il est interdit de discriminer un individu en fonction de son «identité de genre et l’expression de son genre» en vertu de la Charte des droits et libertés de la personne.

