Des calendriers de l’avent locaux pour tous les goûts!

Les calendriers de l'avent d'Ernestine, de David's Tea et de Squish.

Parfaite excuse pour manger du chocolat tous les jours en attendant Noël, les calendriers de l’avent se déclinent pour satisfaire autant les amateurs de thé que les assoiffés de bières. Voici notre sélection 100% locale!

Des chocolats d’ici

On connaît tous les classiques calendriers gourmands de Juliette & Chocolat ou de Chocolat Favoris, mais Montréal regorge aussi de chocolatiers et donc de calendriers de l’avent artisanaux.

Ça serait dur de tous les nommer, mais on vous recommande chaudement ceux-ci:

Les chocolats bios du Comptoir chocolat, 29,50 $

Les chocolats noirs, au lait, blonds et blancs des Chocolats de Chloé, 35 $

Les chocolats aux pacanes, noisettes, café et caramel-whisky d’Ernestine, 44,95 $

Les chocolats haut de gamme aux saveurs originales d’État de choc, 99 $

Les chocolats kéto, véganes, sans sucre, et sans gluten de Kétolat, 24,99$

Comptoir chocolat

Les Chocolats de Chloé

Ernestine

État de choc Crédits: gracieuseté

Jujubes de l’avent

Pour ceux qui auraient la dent encore plus sucrée, les calendriers de bonbons semblent tout indiqués. La Boîte à bonbons vous propose de dévorer chaque jour jusqu’à six bonbons doux ou surs de qualité. Six fois 24 cases, ça en fait des jujubes!

40,99 $ – laboiteabonbons.ca

Spécialisée dans les bonbons gélifiés artisanaux, la boutique montréalaise Squish a elle aussi son calendrier de l’avent. En plus, une bonne partie des jujubes qui s’y trouvent sont végétaliens.

44,50 $ – squishcandies.ca

La Boîte à bonbons

Squish Crédits: gracieuseté

Thé ou café?

L’incontournable géant du thé québécois DavidsTea propose non pas un, mais trois calendriers de l’avent! On a le choix entre un assortiment de «thés festifs», un autre de thés sans caféine, ou encore 100% matcha.

50 à 65 $ – davidstea.com

La compagnie T. Surprise, qui offre habituellement un service d’abonnement de thé, a elle aussi son calendrier. Soigneusement sélectionnés, ces thés et infusions promettent de vous plonger dans l’ambiance des fêtes.

40 $ – tsurprise.com

Des torréfacteurs locaux, ce n’est pas ce qui manque au Québec! Il était temps qu’ils aient leur propre calendrier de l’avent, non? Et bien Th3rdwave, la fameuse app qui recense les cafés troisième vague, l’a fait. Dans ce calendrier, on trouve 24 échantillons de café provenant de torréfacteurs d’ici. De quoi vous tenir éveillé au moins jusqu’à Noël!

95 à 145 $ – th3rdwave.coffee

DavidsTea

T. Surprise

Boîte de l’avent Th3rdwave Crédits: gracieuseté

Jusqu’à plus soif

Avis aux amateurs de bières de micro! Les Détaillants de bières spécialisés du Québec ont pensé à vous en cette période d’avant fêtes. Ce calendrier (ou plutôt, cette grosse caisse de bières) contient 24 bières de microbrasserie québécoises, dont 12 exclusivités.

À partir de 129,99 $ – en vente chez tous les détaillants de bières affiliés

Crédits: gracieuseté

Vous vous demandez s’il existe un équivalent pour les vins d’ici? Ben non, pas vraiment… En revanche, la Boîte à vins propose parmi ses caisses découvertes une sélection de 12 bouteilles québécoises pour les fêtes. Une dégustation un jour sur deux et vous serez vite rendus au 25 décembre.

250 $ – laboiteavins.com

Gourmandises gastronomiques

Pour satisfaire les amateurs de fromage, les épiceries IGA et Fromages CDA ont créé le «Calendrier fromages artisans». On vous avait bien dit qu’il y en avait pour tous les goûts! Ce calendrier, qui ne compte que 12 cases (histoire de ne pas faire une indigestion avant Noël), vous permet de découvrir et de savourer 12 fromages artisanaux du Québec.

35,99 $ – en vente dans les épiceries IGA

Crédits: gracieuseté

Enfin, pour une expérience gastronomique digne des plus grandes tables, le chef Jérôme Ferrer a imaginé un calendrier de l’avent contenant 25 «produits d’exception». Rillettes de saumon frais, beurre de truffes et autres gourmandises s’y trouvent. Fameux!

250 $ – laboiteduchef.ca