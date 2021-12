5 coups de cœur de Christian Bégin au Salon des métiers d’arts

Toujours pas d’idées-cadeaux? L’amateur de «vino» préféré des Québécois, Christian Bégin, vous propose de passer à la 65e édition du Salon des métiers d’art du Québec, qui se déroule du 9 au 19 décembre au Palais des congrès. Voici ses 5 artisans québécois préférés qui seront sur place.

Plus de 160 artisans seront présents pour vous faire découvrir leurs créations allant des objets décoratifs aux créations mode, en passant par les accessoires de table, les jouets, les trouvailles gourmandes et la joaillerie. Impossible de repartir les mains vides.

Pierre-Julien Major a fondé Tibéria dans le but de montrer l’exemple, c’est-à-dire fabriquer des objets durables et bienveillants en bois. Il se spécialise dans trois domaines: rasage zéro déchet, ébénisterie sur mesure et œuvres artistiques en bois. Il confectionne notamment des rasoirs traditionnels, des bols pour savon à raser et des blaireaux haut de gamme qui réjouiront messieurs.

Erik Fürer confectionne à la main des accessoires mode – chapeaux, cravates, nœuds papillon et écharpes – pour homme en utilisant des matériaux de première qualité. Chaque création est aussi raffinée qu’inimitable.

Caroline Couture fabrique des objets utilitaires ainsi que des luminaires résidentiels et commerciaux fabriqués à partir de verre recyclé dans son atelier-boutique du Lac-Brome. Un beau cadeau vert à mettre sous le sapin.

Inspirée par la chaleur du bois et du cuir, Virginie Turcot-Lamarre fabrique ses bijoux avec un souci minutieux de la géométrie des formes, nous offrant des pièces hybrides et minimalistes. Ses compositions graphiques et épurées privilégient les agencements simples, mais singuliers.

Photo : Anthony McLean

Cynthia Moreau crée des objets du quotidien en céramique avec la passion d’explorer les liens fascinants entre l’action humaine et les éléments de la nature que sont la terre, l’eau, l’air et le feu dans l’art de la céramique.

Bon magasinage!