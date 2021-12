C’est quoi le buzz du lait de poule ?

Noël, c’est le temps des biscuits au pain d’épice, de Ciné-cadeau et… du lait de poule. Tendance sucrée ou tradition quétaine? On décortique ça pour vous.

Un buzz festif

L’eggnog est partout sur Instagram à l’approche des Fêtes. On peut l’acheter en pinte à l’épicerie, mais aussi le déguster de 1001 façons comme l’industrie alimentaire s’est emparée de ce mélange d’œufs et de lait pour le décliner à l’infini.

Crème glacée à l’eggnog, gâteau à l’eggnog, latté eggnog, mélange de noix à l’eggnog... Si c’est autant en vogue, c’est simplement parce que nos rites de Noël font vendre, pense le chef pâtissier Rémy Couture de Crémy.

D’après lui, revisiter les traditions saisonnières vient toucher la fibre nostalgique des consommateur.trice.s… et les fait sortir leur portefeuille.

«Quand on vient à penser à des idées pour les Fêtes, on s’inspire des traditions. On revient toujours à la base [comme le lait de poule, un classique], mais on est là pour les pimper», explique-t-il.

Le Choix du Président a lancé une excellente crème glacée au lait de poule pour les Fêtes 2021. Riche, sucrée et avec une réconfortante pointe de cannelle. Miam!

Son réconfortant goût vanillé et ses notes de cannelle nourrissent aussi la tendance, selon Rémy.

Et puisque c’est un punch alcoolisé à l’origine (servi froid ou chaud), on l’aime aussi avec du xérès, du brandy ou du Grand Marnier.

Une popularité culturelle

Contrairement au ragoût de pattes, le lait de poule ne vient pas du Québec, mais de la culture anglo-saxonne. On pense d’ailleurs que les premiers colons britanniques l’ont apporté en Amérique au 18e siècle.

C’est ainsi que ce cocktail se serait répandu jusqu’au 20e siècle ici au Québec.

«Nos traditions culinaires de Noël, c’est un mélange de cultures anglaise et française. Avec le lait de poule, on est en plein dans ça», précise Rémy.

Le lait de poule demeure cependant plus populaire dans les marchés anglophones.

La coopérative Agropur, qui distribue ce produit ici depuis les années 1970 sous la marque Québon, estime que les trois quarts de ses ventes de lait de poule viennent de l’Ouest et de l’Ontario.

«Les habitudes de consommation bougent en fonction d’une multitude de facteurs, que ce soit la mobilité des gens et l’ouverture face à la découverte, mais force est d’admettre que la popularité de ce produit est culturelle», explique par courriel Diane Jubinville, directrice aux communications externes et affaires publiques à Agropur.

D’après Mme Jubinville, les préférences varient même d’un océan à l’autre.

Alors que la Colombie-Britannique et les Prairies préfèrent avoir de 4 à 6% de matière grasse dans leur verre, le Québec préfère la légèreté avec 1 à 2% seulement.

Conclusion?

D’après Rémy, si le lait de poule est populaire sur le plan commercial, ça ne veut pas donc dire que les consommateurs de la Belle Province en boivent chaque jour.

«Imagine-toi boire une crème pâtissière diluée avec de l’alcool, s’exclame-t-il pour illustrer le fait que la boisson est très sucrée. Tu prends une demi-tasse et tu en as plein l’cul.»

Malgré tout, l’eggnog mérite autant sa place sur la table des Fêtes que le pain sandwich et l’aspic au chou, selon le chef.

«On a tous la même liste de boissons et de nourriture. Il ne faut pas oublier qu’il y a des jeunes de 2 ans, mais aussi des grands-mamans de 88 ans autour de la table. Noël, c’est l’abondance [de plats], mais aussi des traditions [à la pelletée]», conclut Rémy.

Un drink médiéval! Les historiens pensent que le lait de poule aurait été inventé au 13e siècle en Grande-Bretagne, à partir du posset, une boisson chaude faite de lait chaud mélangé à du vin ou de la bière.

