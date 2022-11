Le plus gros Must ouvrira à Montréal

Deux étages d’articles de décoration, de meubles, 40 000 pieds carrés de magasin et un café: c’est ce qui vous attend au nouveau Must de Kirkland qui verra le jour prochainement à Montréal.

La neuvième succursale du magasin de meubles Must ouvrira ses portes le 19 novembre prochain dans l’ouest de Montréal. Il s’agit du plus grand espace de la bannière à ce jour.

Vous pourrez défiler les rangées pour faire le plein d’inspirations et explorer la nouvelle section Must en Stock, concept unique à la succursale qui permettra d’acheter des gros meubles tels que canapés, chaises, lits et table directement de la salle d’exposition, dans le but de repartir avec vos nouveaux achats à la suite de votre visite.

Un espace de 8000 pieds carré sera aussi consacré à la décoration et des produits de la marque fabriqués au Canada seront mis en valeur sur les présentoirs de la nouvelle boutique.

Le nouveau Must de Kirkland / Gracieuseté de Must

Comme dans les succursales de Griffintown et de Laval, un café sera disponible sur place. En effet, dès 2023, un Clarke Café fera son apparition dans l’établissement pour vous procurer le boost d’énergie manquant pour parcourir tout l’espace du magasin, en plus de combler vos creux avec des pâtisseries et des sandwichs.

Adresse: 16904 route Transcanadienne, Kirkland (QC), H9H 0C5 Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 10h à 18h, samedi et dimanche de 10h à 17h Site web