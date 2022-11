Le Festival Mode+Design devient M.A.D.

«Mode, art et divertissement» seront désormais les trois mots d’ordre du Festival Mode+Design, rebaptisé M.A.D. Festival. Si la mode sera toujours au cœur de l’événement, celui-ci donnera donc plus de place aux autres formes d’expressions artistiques et au divertissement.

La nouvelle a été annoncée mercredi sur les réseaux sociaux du Groupe Sensation Mode, qui gère notamment le festival et qui a lui aussi changé de nom pour devenir M.A.D Collectif.

«M.A.D Festival devient l’événement montréalais grand public annuel incontournable pour célébrer l’expression de soi #dresstoexpress par l’entremise de la mode, des arts, du divertissement et de la créativité culturelle», pouvait-on lire sur la page Facebook du festival.

Nouveau nom oblige, le groupe s’est doté d’une toute nouvelle identité de marque et d’un nouveau site web. Déjà 23 ans après sa création, le M.A.D. Festival espère que ce changement de nom permettra de mieux représenter ce que l’événement est devenu: un festival autant axé sur la mode que sur les autres formes d’art, l’art visuel, la musique et les arts du spectacle faisant désormais partie intégrante de sa programmation.

«Notre promesse est plus claire et on peut explorer beaucoup plus de formes d’expression, que ce soit par la danse ou la musique, sans créer une attente par rapport aux défilés. On sait que ce n’est pas ce que les gens souhaitent retrouver en premier à notre événement, mais ils viennent pour la mode quand même», a déclaré son cofondateur et président Jean-François Daviau en entrevue avec La Presse.

M.A.D. Collectif a aussi profité de l’occasion pour annoncer la création d’une nouvelle plateforme de vente en ligne destinée à promouvoir la mode locale, M.A.D. Shoppe, qui devrait voir le jour en 2023.