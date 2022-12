10 recherches Google qui ont marqué le Québec en 2022

Alors que 2022 touche bientôt à sa fin, Google a dévoilé cette semaine les 10 recherches les plus populaires au Québec cette année. L’occasion de revenir sur les événements et les tendances qui ont marqué ces 12 derniers mois.

1) Wordle

Si vous n’avez pas entendu parler de Wordle, vous vivez à coup sûr sous une pierre, ou carrément sur une autre planète. En effet, Wordle, le jeu de lettres addictif inspiré de l’émission américaine Lingo, n’est pas seulement le mot le plus googlé au Québec en 2022, il arrive aussi au sommet du podium pour les recherches dans tous les pays confondus.

2) Ukraine

S’il n’étonnera personne, le deuxième mot le plus recherché porte moins à sourire. La guerre, qui a débuté le 24 février avec l’invasion des troupes russes sur le territoire ukrainien et qui se poursuit toujours, a manifestement occupé les esprits. Le conflit a en tout cas attiré l’attention des Québécois.es et des internautes de partout dans le monde, puisqu’il arrive aussi à la troisième place du classement international.

3) Coupe du monde 2022

La Coupe du monde de football qui se déroule présentement au Qatar est sans conteste l’événement sportif de l’année. Mais si les supporteurs se réjouissent de pouvoir soutenir leur équipe dans la compétition, de vives critiques ont aussi été émises à l’endroit de la FIFA et du Qatar étant donné les conséquences de l’événement sur le plan écologique et humanitaire.

4) Karim Ouellet

En janvier 2022, l’annonce du décès de Karim Ouellet, retrouvé mort dans son studio de musique à Québec, a créé l’émoi à travers la province. En juin, une nouvelle onde de choc a secoué les Québécois.es. Le rapport de la coroner révélait que le chanteur était en fait décédé depuis novembre 2021 des complications de son diabète, qu’il semblait ne plus réussir à gérer en raison de sa consommation de drogue. Un hommage lui avait été rendu quelques jours plus tôt lors des Francos avec le spectacle Bye Bye Bye Karim.

5) OD Martinique

Après OD Chez Nous et OD dans l’Ouest, OD Martinique aurait surtout dû marquer un retour à la normale pour l’émission de téléréalité Occupation double, qui pouvait enfin repartir hors des frontières canadiennes pour sa 16e saison. Sauf que… le programme ne s’est pas vraiment déroulé comme prévu et la production a dû faire face à l’indignation des spectateur.trice.s qui dénonçaient l’intimidation vécue par plusieurs candidats. La controverse a entre autres conduit à l’exclusion de quelques participants et au retrait du Groupe Finstar, qui devait offrir le condo au couple gagnant.

6) Élections Québec 2022

Ça ne vous aura pas échappé, 2022 était une année d’élections provinciales! Au terme d’une campagne de quelques semaines – pas très riche en suspense, disons-le – François Legault a été réélu premier ministre du Québec pour un second mandat de quatre ans.

7) Quordle

Si Wordle a conquis le monde, Quordle a conquis le Québec! En tout cas, l’équivalent québécois du jeu a su créer assez d’engouement pour se retrouver à la septième place des mots les plus recherchés sur Google.

8) Johnny Depp

Du 11 avril au 1er juin 2022, Internet au complet avait les yeux rivés sur le procès filmé qui opposait Johnny Depp à son ex-compagne Amber Heard, qui l’avait accusé de violence conjugale et qu’il poursuivait pour diffamation. À l’issue de cette bataille judiciaire qui a permis à tous.tes de commenter chaque détail trash de l’affaire, les acteurs ont tous les deux été jugés coupables de diffamation. Les partisan.e.s de Depp ont toutefois considéré le verdict comme une victoire, puisque Amber Heard a été condamnée à verser 10 millions de dollars de dommages-intérêts, tandis que lui a seulement écopé de 2 millions de dollars de dommages-intérêts.

9) Encanto

Le dessin animé de Disney Encanto, qui raconte l’histoire de la jeune Colombienne Mirabel Madrigal et de sa famille, a connu un très grand succès. Si vous ne l’avez pas vu, vous avez sûrement entendu quelques-unes de ses chansons, reprises des millions de fois sur TikTok cette année.

10) Jean-Marc Vallée

Peu après Noël l’année dernière, on apprenait le décès soudain du réalisateur québécois Jean-Marc Vallée, qui avait fait carrière à Hollywood après plusieurs succès au Québec. La cause précise de sa mort est cependant restée inconnue pendant plusieurs mois et ce n’est qu’en avril que le coroner a rendu son rapport, déterminant que le cinéaste de 58 ans avait succombé à un malaise cardiaque. En juin, son film C.R.A.Z.Y., qui avait ému le Québec et remporté 14 prix Jutra, a repris l’affiche aux États-Unis, plus de 15 ans après sa sortie. Un documentaire sur l’œuvre et la vie du réalisateur est présentement en préparation.