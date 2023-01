Une boutique Womance s’en vient à Montréal, à vous de choisir où

C’est officiel! Après huit ans de vente en ligne, le lancement d’une gamme de cosmétiques et la création de deux points de vente à Québec, c’est cette année que la marque de prêt-à-porter Womance installera sa toute première boutique physique à Montréal… et vous aurez votre mot à dire!

En effet, après s’être fait une place dans nos garde-robes grâce à sa boutique virtuelle, Womance ouvrira son premier magasin montréalais aux alentours du mois de septembre.

«Ça fait tellement longtemps que notre clientèle nous demande une destination magasinage physique à Montréal, rapporte la pdg de la marque, Andréanne Marquis. Avec la pandémie on a jugé qu’il était plus responsable de faire nos apprentissages opérationnels dans notre gestion des stocks à deux pas de notre siège social, mais maintenant que nos devoirs sont faits, on ne peut pas être plus prêts!»

Sur le même modèle que la boutique signature de Womance à Québec, la succursale montréalaise présentera des vêtements, accessoires et objets pour la maison Womance, mais fera aussi la part belle aux soins et maquillage de sa marque sœur, Sans-Façon Cosmétiques. On pourra aussi y vivre une expérience de magasinage personnalisée en prenant rendez-vous avec un.e styliste.

Si la localisation exacte du futur magasin n’a pas encore été révélée, c’est parce que Womance veut d’abord recueillir l’avis de ses client.e.s. Lors d’un sondage qui aura lieu dans les prochaines semaines, plusieurs emplacements de la grande région de Montréal seront proposés et soumis au vote. La décision finale sera prise en tenant compte du résultat de ce sondage.

Dans le même temps, la marque a décidé de ne pas renouveler le bail de sa seconde boutique de Québec, située aux Galeries de la Capitale. Celle-ci fermera donc ses portes à la fin du mois de janvier. Une grande vente de liquidation aura lieu pour l’occasion en boutique et sur le site de Womance.