Un selfie pourrait vous coûter un cambriolage  

La semaine de relâche est à nos porte et certain.e.s vont en profiter pour s’évader dans le Sud ou au chalet… L’occasion de partager de belles photos de vacances sur les réseaux sociaux. Donneront-elles des idées à des voleurs malveillants, heureux d’apprendre que des maisons sont abandonnées pour la semaine?

C’est dans un objectif de prévention que la campagne de sensibilisation publique « Retiens ton selfie de voyage! » a été lancée par la compagnie d’assurances Allstate. Elle a pour but d’informer la population des risques liés au partage excessif d’informations au sujet de leurs vacances sur les réseaux sociaux.

Un récent sondage mené par la compagnie d’assurance Allstate révèle que près de la moitié (45 %) de ses répondants actifs sur les réseaux sociaux prévoient publier des photos de leurs vacances de la semaine de relâche, une pratique « qui peut entraîner un risque plus élevé de cambriolage », croit Dominique Vaillancourt, directrice d’agence chez Allstate Assurance.

Un selfie comme une invitation

« Nous recommandons aux vacanciers d’y réfléchir à deux fois avant de publier une photo de leur billet d’avion ou le classique égoportrait à la plage », indique la directrice d’agence.

Le fait de partager en ligne des détails de nos vacances annonce le moment où notre domicile sera inoccupé. Des analyses qui ont été faites à partir de réclamations chez Allstate révèlent que c’est souvent à la suite de publications faites au préalable sur les réseaux que les vols ont lieu, informe Dominique Vaillancourt.

« C’est comme si je quittais mon chez moi en apposant une grosse enseigne pour dire que je ne serai pas là », ajoute-t-elle.

Quelques trucs

L’experte propose quelques autres conseils pour éviter une situation fâcheuse.

D’abord, attendez de rentrer de vacances avant de publier vos photos. Cela vaut aussi pour le partage des détails de vos vacances avant et pendant le voyage.

Ensuite, « vérifiez les paramètres de confidentialité et de sécurité de vos comptes de réseaux sociaux pour savoir qui a accès à vos informations personnelles. Sur Facebook, par exemple, vous pouvez autoriser uniquement les « amis » à accéder à des informations personnelles détaillées, et non « tout le monde » ou « les amis de vos amis ».

Vous pouvez aussi revoir les photos déjà publiées sur vos profils et supprimez toute information que quelqu’un pourrait utiliser pour trouver votre adresse. Par exemple, voit-on un nom de rue ou un numéro d’appartement dans l’arrière-plan d’une photo de vous?

Finalement, elle indique : « évitez aussi de partager des photos qui comprennent des données de géolocalisation, car cela peut révéler votre emplacement en temps réel ».