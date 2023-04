5 gestes pour réduire sa consommation d’eau à la maison 

Comment éviter de gaspiller notre eau au quotidien? Métro s’est entretenu avec Rébecca Pétrin, directrice générale d’Eau Secours, organisme qui lutte pour la protection de l’eau, cette ressource vitale que l’on tient parfois pour acquise.

Installer des régulateurs de débit d’eau

«Cela ajoute de l’air et de la pression au jet, donc chaque gouttelette d’eau est plus efficace que dans les pommeaux réguliers. On consomme donc moins d’eau», résume la directrice générale d’Eau Secours. Ces régulateurs peuvent se trouver en quincaillerie et sont utiles autant pour la douche que les lavabos.

Prioriser la douche au bain

Comme vous vous en doutez, prendre un bain bien rempli n’est pas l’option la plus économe en matière de consommation d’eau. On conseille donc de prioriser la douche, d’une durée d’environ cinq minutes. Si vous pouvez stopper l’eau pendant le temps de savonnage, c’est encore mieux!

Faire la vaisselle sans gaspiller

Laisser l’eau couler tout au long du lavage de la vaisselle du souper n’est pas non plus particulièrement écologique. Mme Pétrin conseille d’utiliser une bassine remplie d’eau ou de mettre le bouchon au fond de l’évier pour doser la quantité d’eau utilisée. Un nettoyage au lave-vaisselle à faible consommation d’eau – à cycle normal – est l’idéal, mais attendre qu’il soit bien rempli avant de l’utiliser est encore plus optimal.

Se munir d’un récupérateur d’eau de pluie

Ce contenant qui récupère l’eau de pluie permet de la réutiliser pour arroser les plates-bandes ou le jardin. Vous pouvez le construire vous-même ou en acheter un dans plusieurs commerces de proximité.

Utiliser un balai au lieu du tuyau d’arrosage

Le classique nettoyage d’asphalte au tuyau d’arrosage n’est pas sans conséquence. «Même si c’est permis pendant un mois, ça reste que c’est une grosse pression sur le système municipal de fournir de l’eau potable», explique l’experte. Celle-ci recommande plutôt de passer le balai pour enlever la saleté et d’attendre que la pluie s’occupe du reste.

Si vous devez vous servir d’un boyau pour arroser le gazon, faites-le tôt le matin ou au coucher du soleil pour éviter que l’eau s’évapore au soleil.

Et pour protéger l’eau…

Ne rien jeter dans la toilette ou dans l’évier qui soit toxique et plutôt s’en départir de manière responsable selon les indications figurant sur les produits.

Utiliser des produits biodégradables pour qu’ils se décomposent naturellement dans les eaux sans les polluer.

Lorsque cela est possible, acheter local, biologique et de saison pour protéger les ressources en eau à l’échelle globale.