5 conseils de pro pour des cheveux en santé 

Cheveux cassants ou qui regraissent trop vite, pellicules ou repousse très lente… S’il n’existe pas de produit miracle capable de régler tous vos problèmes capillaires en un coup de baguette magique, certaines bonnes habitudes pourraient vous aider à avoir des cheveux en santé. Pour en savoir plus, Métro a consulté Geneviève Landry, styliste, coloriste et spécialiste de la santé capillaire.

1. Prendre le problème à la racine

Et oui, si vos cheveux ne se portent pas bien, le plus souvent «tout se passe à la racine», explique Geneviève Landry. Logique, si le cuir chevelu ne va pas bien, par exemple s’il est déshydraté et ne produit pas assez de sébum, le contexte ne sera pas favorable à la pousse du cheveu. Plusieurs facteurs peuvent d’ailleurs nuire à la santé du cuir chevelu, souligne l’experte.

«L’alimentation, l’environnement, la mue saisonnière, l’état de santé général et la prise de médicaments peuvent affecter la santé de vos cheveux et parfois expliquer qu’ils tombent», dit-elle. Ce sont autant de paramètres dont il faut tenir compte pour choisir des soins adaptés.

2. Deux shampoings plutôt qu’un

Quand vous vous lavez les cheveux, vos ne faites qu’un seul shampoing? C’est le temps de revoir vos habitudes, d’après Geneviève Landry. «Une mousse ne suffit pas, affirme-t-elle. La première sert à nettoyer et la deuxième à apporter les nutriments dont votre cuir chevelu a besoin.» Alors, faites moussez puis rincez… et répétez le procédé.

3. Routine complète exigée

Mais ça ne s’arrête pas là! Une fois que votre tête est propre, c’est le moment de donner un peu d’amour aux longueurs en appliquant un revitalisant «de la mâchoire jusqu’aux pointes» qu’on rincera par après. Pour une routine complète, la spécialiste conseille ensuite d’utiliser un deuxième revitalisant sans rinçage, d’essorer et d’appliquer à la racine un sérum, une huile ou une ampoule de soin qui viendra hydrater ou réguler le cuir chevelu. Ces soins peuvent d’ailleurs être réappliqués tous les jours ou un jour sur deux.

4. Des masques, oui, mais pas trop

Ça ne vous aura pas échappé, les masques capillaires sont à la mode. Mais s’ils peuvent avoir des bienfaits, la styliste et coloriste recommande de ne pas en abuser. «À la racine, c’est une fois par semaine maximum et sur les longueurs-pointes, environ une fois pas mois», préconise-t-elle.

En revanche, «mieux qu’un masque», elle conseille l’utilisation d’un exfoliant doux, qui favorise l’afflux sanguin à la racine du cheveu et un apport en protéines ainsi qu’en nutriments bénéfiques.

5. Posez toutes vos questions

Enfin, si vous avez du mal à identifier l’origine de vos problèmes capillaires et à trouver des soins ainsi qu’une routine adaptés, n’hésitez pas à demander conseils lors de votre prochain passage au salon de coiffure. Votre coiffeur.euse n’est pas médecin, certes, mais a été formé.e sur le sujet et saura vous donner des pistes de solutions. Si votre problème persiste ou qu’il dépasse ses compétences, votre coiffeur.euse vous orientera plutôt vers un.e médecin ou un.e dermatologue.