Une nouvelle formation rémunérée pour «devenir boulanger du Québec» 

En cette Journée mondiale de la boulangerie, Première Moisson et l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec (ITHQ), annoncent la création d’une formation rémunérée en boulangerie.

Vous avez toujours eu envie de devenir boulanger.ère? Dès mars 2024, la formation théorique et pratique de 994 heures nommée «Devenir boulanger du Québec» vous sera accessible.

Au total, ce sont 17 personnes par cohorte qui auront accès à une centaine d’heures de formation qui se passeront dans les locaux de l’ITHQ pour ce qui est des viennoiseries, et quelques centaines d’heures dans les installations de Première Moisson pour toutes les autres notions de base. Le tout, s’étalant sur huit mois.

Aucune expérience n’est requise pour s’inscrire à la formation. Seuls trois critères sont demandés : • Maitriser le français parlé et écrit • Être âgé d’au moins 16 ans • Réussir une entrevue de préadmission

En plus d’être rémunérée, la formation pourra être remboursée une fois complétée, selon certaines modalités.

Cette initiative est née, entre autres, d’une envie que l’expertise soit développée ici et d’assurer la pérennité du métier dans un contexte où la pénurie de main-d’œuvre s’intensifie :

«Depuis plusieurs années, partout dans la province, le secteur de la boulangerie fait face à une pénurie de main-d’œuvre. Dans le but de contribuer à combler les besoins, de maintenir la profession en vie et de développer le métier de boulanger artisanal au Québec, nous avons mis en place la formation théorique et pratique spécialisée en boulangerie la plus exhaustive au Québec, de concert avec un partenaire prestigieux, l’ITHQ, reconnu pour l’excellence de ses programmes d’études et la qualité des services-conseils offerts par son centre d’expertise», a déclaré Éric Côté, Vice-président et Directeur général de Première Moisson, par voie de communiqué.

La période d’inscription débutera le 1er août 2023 et s’étendra jusqu’au 15 octobre 2023.

Pour plus d’informations, vous pouvez communiquer avec devenirboulanger@pmoisson.com